REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od tri para koji se igraju u noći između srede i četvrtka.

StringersHub / Sipa USA / Profimedia

Za ljubitelje južnoameričkog fudbala izdvojili smo tri para iz Kolumbije i Meksika, a na sva tri susreta predlažemo duplu šansu na goste, a kvote nisu za potcenjivanje.

Onse Kaldas je neporažen na poslednjih 12 utakmica, a u gostima nije izgubio još od septembra. Santa Fe je tradicionalno neugodan domaćin, ali je pretrpeo četiri poraza na poslednjih šest mečeva, uključujući i 0:2 od ovog rivala pre tri nedelje.

Toluka je ostvarila samo jednu pobedu na prethodnih devet utakmica, dok je Atlas u istom periodu pretrpeo svega dva poraza, oba pred svojim navijačima. Na poslednja četiri gostovanja ostao je neporažen.

Atletiko Nasional je favorit u gradskom derbiju Medeljina, iako nije pobedio na poslednje četiri utakmice. Independijente je, s druge strane, nanizao četiri trijumfa, uključujući pobede na gostovanjima Agilasu i Fortalezi.

Noćni tiket sreda/četvrtak Ind. Santa Fe - Onse Kaldas H2 (1,57)

Toluka - Atlas H2 (2,65)

Atletiko Nasional - Independijente Medeljin H2 (1,95) Ukupna kvota: 8,11

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