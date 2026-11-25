NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!
REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od tri para koji se igraju u noći između srede i četvrtka.
Za ljubitelje južnoameričkog fudbala izdvojili smo tri para iz Kolumbije i Meksika, a na sva tri susreta predlažemo duplu šansu na goste, a kvote nisu za potcenjivanje.
Onse Kaldas je neporažen na poslednjih 12 utakmica, a u gostima nije izgubio još od septembra. Santa Fe je tradicionalno neugodan domaćin, ali je pretrpeo četiri poraza na poslednjih šest mečeva, uključujući i 0:2 od ovog rivala pre tri nedelje.
Toluka je ostvarila samo jednu pobedu na prethodnih devet utakmica, dok je Atlas u istom periodu pretrpeo svega dva poraza, oba pred svojim navijačima. Na poslednja četiri gostovanja ostao je neporažen.
Atletiko Nasional je favorit u gradskom derbiju Medeljina, iako nije pobedio na poslednje četiri utakmice. Independijente je, s druge strane, nanizao četiri trijumfa, uključujući pobede na gostovanjima Agilasu i Fortalezi.
Noćni tiket sreda/četvrtak
Ind. Santa Fe - Onse Kaldas H2 (1,57)
Toluka - Atlas H2 (2,65)
Atletiko Nasional - Independijente Medeljin H2 (1,95)
Ukupna kvota: 8,11
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
POGODILI SMO PET TIKETA U JEDNOM DANU! Evo današnjih predloga za igru "GG"
25. 11. 2026. u 10:54
I OVO SMO JUČE PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
25. 11. 2026. u 10:26
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa
25. 11. 2026. u 09:53
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa sa tri realne kvote
25. 11. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
"Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je..." Oglasio se košarkaš Crvene zvezde nakon ubedljivog poraza od Virtusa!
Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.
24. 11. 2026. u 22:02
Sada i zvanično! Evo kada se Janik Siner vraća na teren
Poznato kada će Janik Siner ponovo na teniske terene.
24. 11. 2026. u 15:50
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)