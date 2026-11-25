ZAŠTO F-35 NIJE POLETEO? Južnokorejski lovci F-15K podignuti na ruske bombardere Tu-160M u pratnji Su-35
RATNO vazduhoplovstvo Republike Koreje podiglo je 24. novembra svoje lovce dugog dometa F-15K „Slam Eagle” nakon što su ruski vojni avioni ušli u Korejsku zonu identifikacije protivvazdušne odbrane (KADIZ) iznad Istočnog mora i približili se ostrvu Uleung.
Rusko Ministarstvo odbrane opisalo je ovaj let kao planiranu patrolu iznad međunarodnih voda, navodeći da su dva strateška bombardera Tu-160 tokom misije, koja je trajala oko deset sati, bila u pratnji lovaca Su-35S i Su-30SM. Prema južnokorejskim izveštajima, bombarderi su se približili ostrvu Uleung na udaljenost od oko 24 kilometra, došavši do samog vazdušnog prostora ostrva pre nego što su promenili kurs i udaljili se. U ruskom saopštenju ovaj susret nije okarakterisan kao pokušaj ulaska u južnokorejski vazdušni prostor, iako su izvori iz južnokorejske vlade naveli da su njihovi avioni podignuti kako bi nadgledali formaciju i pripremili se za eventualne nepredviđene situacije.
F-15K je južnokorejska verzija dvosednog aviona F-15E „Strike Eagle” – varijante lovca za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru F-15, koja je značajno modifikovana za izvođenje udara na velikim daljinama. Model „Slam Eagle” razvijen je početkom 2000-ih godina i prilagođen specifičnim zahtevima Južne Koreje; domaća industrija bila je zadužena za 40 odsto proizvodnje i 25 odsto sklapanja, uključujući izradu krila i trupa aviona. Ključni podsistemi, kao što su uređaji za elektronsko ometanje i prijemnici upozorenja na radarsko zračenje, takođe su razvijeni u Južnoj Koreji. Iako ima manji dolet od ruskih lovaca Su-30SM, Su-35 i Su-57 – koji su pratili bombardere Tu-160 tokom patrole – F-15 i dalje ima ubedljivo najveći dolet među svim tipovima lovačkih aviona u zapadnom svetu.
Zbog stalnih problema sa avionima F-35 i kašnjenja u njihovoj modernizaciji na standard „Block 4”, F-15K je, u mnogim aspektima, ostao najsposobniji tip lovca u sastavu južnokorejskih oružanih snaga. Ipak, ovi avioni značajno zaostaju za savremenim ruskim lovcima, poput Su-35. Jedan od njihovih glavnih nedostataka jeste kontinuirano oslanjanje na radare tipa AN/APG-70 sa mehaničkim skeniranjem, što ograničava situacionu svesnost i čini letelice ranjivim na ometanje. Kompanija „Boing” je u januaru dobila ugovor vredan do 2,81 milijardu dolara za modernizaciju ovih aviona. Očekuje se da će taj proces obuhvatiti integraciju brojnih podsistema razvijenih za novi lovac F-15EX, uključujući radar AN/APG-82(V)1 (ili APG-82(V)X) sa aktivnim elektronskim skeniranjem. Očekuje se da će ovo značajno smanjiti jaz u performansama u odnosu na najnovije tipove ruskih lovaca.
(militarywatchmagazine.com)
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