Alkaraz zabrinuo Španiju! Otkriveno u kakvom je stanju pred Dejvis kup mečeve
Karlos Alkaraz poručio je da se njegov oporavak odvija u dobrom smeru i da je spreman da pomogne reprezentaciji Španije na završnom turniru Dejvis kupa u Bolonji.
Prvi reket španskog tima prošle nedelje je osvojio Završni ATP turnir u Torinu, ali je nakon velikog uspeha stigao u Bolonju sa problemima sa zadnjom ložom. Ipak, njegovo stanje se iz dana u dan popravlja.
Španiju u četvrtfinalu očekuje duel sa Austrijom, a prema očekivanjima, Alkaraz bi trebalo da nastupi u konkurenciji dublova, u paru sa Marselom Granoljersom.
– Ne želim ništa da uzimam zdravo za gotovo, ali mogu da kažem da se svakog dana osećam malo bolje i da sve jasnije vidim napredak u oporavku – izjavio je španski teniser.
Ukoliko Španija izbori plasman u polufinale, a potom i u finale, Alkaraz bi trebalo da zaigra i u singl konkurenciji.
Mladi as svestan je značaja predstojećih mečeva i poručuje da će on i njegovi saigrači učiniti sve kako bi reprezentaciju odveli do trofeja.
– Daćemo sve od sebe. Uložićemo poslednju kap znoja i poslednju kap goriva koja nam je ostala u rezervoaru kako bismo uradili sve što možemo. Nadamo se da će ova nedelja biti uspešna i da ćemo je završiti na spektakularan način – poručio je Alkaraz.
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