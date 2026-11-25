VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 25.11.2026.godine u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Službom za borbu protiv korupcije MUP-a Srbije uhapšeno troje osumnjičenih. Osumnjičeni M.L, U.M. i D.P. se terete da su izvršili produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz čl. 227 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Foto: Lj. P.

Kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, postupajući po informaciji Državne revizorske institucije od 10.11.2026.godine, u toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.L. kao predsednik izvršnog odbora „Metanolsko – sirćetnog kompleksa“ (MSK) ad Kikinda, koje je u državnom vlasništvu, a osumnjičeni U.M. i D.P, kao članovi izvršnog odbora MSK, tokom 2025. godine i 2026. godine doneli više odluka kojima su u više navrata organizovali odlazak zaposlenih MSK na skupove i mitinge koji su organizovani od tadašnjeg predsednika Republike Srbije, Srpske napredne stranke, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, te nevladine organizacije Centra za društvenu stabilnost.

- Osim toga, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su istovremeno doneli odluku da se tim zaposlenima neosnovano izvrši isplata zarada, dnevnica i stimulacija na ime odlaska na ove skupove i mitinge, iako ove aktivnosti nisu ni u kakvoj vezi sa poslovima zaposlenih, niti sa obavljanjem delatnosti ovog privrednog društva, te su samim tim sredstva MSK na opisani način korišćena suprotno njihovoj nameni - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu,

Na opisani način je, dodaje se u saopštenju ovog tužilaštva, naneta šteta MSK u ukupnom iznosu od 15.201.664 dinara, a većem broju zaposlenih pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 13.517.584 dinara.

Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.