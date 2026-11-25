"ŠTO SE NISU SUPROTSTAVILI?" Šešelj otkrio ko mora u zatvor zbog velike izdaje
SVAKO ko je učestvovao u hapšenju Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina morao bi sudski da odgovara i da ide u zatvor, kazao je svojevremeno predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Ja sam zamerao Karadžiću i Mladiću što su dozvolili da budu uhapšeni, ali svako ima svoje razloge. Ja to, čisto ljudski, sve razumem - rekao je Šešelj za Informer TV.
Šešelj je rekao da bi trebalo da odgovaraju i policajci koji su ih hapsili.
- Što se nisu suprotstavili? Nisu smeli? Što se nisu ubili ako nisu smeli da se suprostave? Iz svake prinude i svakog moranja postoji izlaz! Nikome nije pretila smrtna kazna za pomoć Mladiću, Karadžiću i ostalima - rekao je predsednik SRS.
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