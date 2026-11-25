DRINČIĆ NAKON PORAZA NA ČAIRU: Nemamo vremena za osvrt, već nas čekaju nove utakmice!
Fudbaleri Radničkog iz Niša poraženi su na stadionu „Čair“ od Železničara iz Pančeva rezultatom 2:0 (1:0), u odloženom susretu 14. kola Superlige Srbije.
Gosti su do prednosti stigli već u 12. minutu, kada je mrežu Nišlija zatresao Kvaku Karikari. Konačan rezultat postavio je Dejvid Ankej u 72. minutu, čime je Železničar odneo sva tri boda iz Niša.
Posle utakmice, trener Radničkog Nikola Drinčić ocenio je da je njegova ekipa pružila dobru partiju, ali da nije uspela da iskoristi prilike koje je stvorila.
– Smatram da smo odigrali kvalitetnu utakmicu i dobro parirali jednom sjajnom timu. Za nešto više znam šta je potrebno, a da li ćemo uspeti, videćemo u narednom periodu. Ponovo kažem, imali smo sasvim dobre prilike koje nismo realizovali, ali nemamo vremena da razmišljamo unazad. Već za dva dana igramo novu utakmicu, pa za tri još jednu, a onda nas čeka još jedan meč. Ukoliko uspemo sve to da izdržimo, biće dobro – izjavio je Drinčić.
Nišlije nemaju mnogo vremena za oporavak, pošto ih već u narednom kolu očekuje zahtevno gostovanje Partizanu.
Utakmica u Beogradu zakazana je za subotu, 28. novembar, sa početkom u 18.30 časova.
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