IZRAEL LIKVIDIRAO ZVANIČNIKA HAMASA, NJEGOVU ŽENU I DVOJE DECE: Vest iz Gaze odjeknula kao bomba
PRES TV je 25. novembra 2026. godine izvestio da je Izrael ubio visokog zvaničnika bezbednosnih službi u Gazi, njegovu suprugu i dvoje dece. Pres TV je naveo da je Hamas osudio ubistvo kao „kukavički“ atentat.
Al Džazira je izvestila da je u izraelskom napadu na grad Gazu ubijen šef unutrašnje bezbednosti Hamasa i još šest osoba. Izveštaji navode različite brojeve poginulih, a nije potvrđeno da li se odnose na isti napad.
Ranije 25. novembra, Abu Ali Ekspres je izvestio da je izraelska vojska izbacila letke sa pretnjama upućenim pripadnicima bezbednosnih službi Hamasa u zapadnom delu grada Gaze.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
GAZA PONOVO U PLAMENU: Izrael izveo nove udare
02. 11. 2026. u 11:19
DRON POGODIO UNIVERZITET U GAZI: Zaposleni poginuli, a osam studenata ranjeno (FOTO)
25. 10. 2026. u 17:54
DRON POGODIO UNIVERZITET U GAZI: Zaposleni poginuli, a osam studenata ranjeno (FOTO)
25. 10. 2026. u 17:54
Kac upozorio da Iran razvija hemijsko oružje, i da je Izrael spreman za napad
24. 11. 2026. u 23:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)