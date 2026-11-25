PRES TV je 25. novembra 2026. godine izvestio da je Izrael ubio visokog zvaničnika bezbednosnih službi u Gazi, njegovu suprugu i dvoje dece. Pres TV je naveo da je Hamas osudio ubistvo kao „kukavički“ atentat.

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Al Džazira je izvestila da je u izraelskom napadu na grad Gazu ubijen šef unutrašnje bezbednosti Hamasa i još šest osoba. Izveštaji navode različite brojeve poginulih, a nije potvrđeno da li se odnose na isti napad.

Ranije 25. novembra, Abu Ali Ekspres je izvestio da je izraelska vojska izbacila letke sa pretnjama upućenim pripadnicima bezbednosnih službi Hamasa u zapadnom delu grada Gaze.

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