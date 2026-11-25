VLADA privremenih prištinskih institucija predstavila je rezultate dosadašnjih ulaganja i planove za dalji razvoj takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), koji uključuju povećanje broja pripadnika, nabavku savremenog naoružanja, proširenje vojne obuke i kupovinu američkih helikoptera „blek houk“.

foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Najavljena je i izgradnja prve fabrike municije na Kosovu i Metohiji.

Prema podacima koje je objavila vlada u Prištini, tokom aktuelnog mandata značajno su povećani ljudski i tehnički kapaciteti KBS, uz nastavak procesa njihove transformacije u vojsku.

Kako prenosi Kosovo onlajn, pozivajući se na Indeks onlajn, prištinske institucije saopštile su da je broj regrutovanih vojnika povećan za 2.705, dok su KBS na početku mandata imale 2.200 pripadnika.

Istovremeno, prema tim podacima, 3.325 pripadnika prošlo je obuku na vojnim akademijama savezničkih država, a broj obuka organizovanih u inostranstvu povećan je četiri puta.

Nabavljeni raketni sistemi i artiljerijsko naoružanje

Vlada u Prištini predstavila je i spisak naoružanja i vojne opreme kojima su opremljene takozvane Kosovske bezbednosne snage.

Među navedenim sistemima nalaze se američki protivtenkovski raketni sistemi „džavelin“, mobilni artiljerijski sistemi „hokaj“ kalibra 105 milimetara, kao i protivoklopni sistemi „pancerfaust 3“, OMTAS i HAR-66.

Na spisku su i minobacači kalibra 60, 81 i 120 milimetara.

Nabavljen je i automatski minobacački sistem „Aselsan Alkar“ kalibra 120 milimetara, integrisan u vojno vozilo „BMC Vuran“.

Priština nabavila borbene dronove

Značajan deo ulaganja odnosi se na bespilotne letelice.

Prema podacima prištinskih institucija, KBS raspolažu borbenim dronovima „bajraktar“, američkim bespilotnim letelicama „puma“, kao i hiljadama dronova „skajdager“ veličine sedam i 15 inča.

U oblasti logistike obezbeđeno je 15 višenamenskih kamiona nemačke kompanije „Rajnmetal“, od kojih je deset kupljeno, dok je pet dobijeno kao donacija.

Priština navodi da je naoružanje i municija nabavljana iz sedam savezničkih država.

Najavljena kupovina američkih helikoptera

Među planovima za naredni period nalazi se i nabavka američkih helikoptera „blek houk“.

Njihova kupovina deo je najavljenog proširenja vazduhoplovnih kapaciteta KBS, uz dalje opremanje i modernizaciju postojećih jedinica.

U dostavljenim podacima nisu precizirani broj helikoptera koji bi trebalo da budu nabavljeni, vrednost kupovine niti rokovi isporuke.

Više od 40 vrsta naoružanja

Vlada u Prištini tvrdi da je tokom aktuelnog mandata značajno proširen arsenal KBS.

Prema njihovim navodima, tokom prethodnih 12 godina KBS su raspolagale samo jednom vrstom puške kompanije „Hekler i Koh“ i jednom vrstom pištolja „glok“.

Sada, kako tvrde, raspolažu sa više od 40 vrsta sistema naoružanja, uključujući automatske puške, lake i teške mitraljeze i savremene snajperske puške.

Planirana izgradnja fabrike municije na KiM

Prištinske institucije saopštile su i da je potpisan ugovor o izgradnji prve fabrike municije na Kosovu i Metohiji.

Prema najavljenom planu, fabrika bi poslovala kao javno preduzeće i proizvodila municiju pod domaćim brendom.

Pored toga, razvija se saradnja sa privatnim sektorom i međunarodnim partnerima u oblasti proizvodnje bespilotnih vazdušnih i kopnenih sistema.

U planovima se pominje i proizvodnja FPV dronova, kojima operater upravlja iz prvog lica, kao i drugih vrsta vojne opreme i municije.

Vojna saradnja sa članicama NATO-a

Vlada u Prištini istakla je da je u oblasti odbrane potpisala bilateralne sporazume sa više država članica NATO-a i partnerskih zemalja.

Među njima su Sjedinjene Američke Države, Turska, Velika Britanija, Nemačka, Italija, Albanija, Crna Gora, Hrvatska i Severna Makedonija.

Ti sporazumi, prema navodima Prištine, obuhvataju različite oblike vojne saradnje, obuke i razvoja odbrambenih kapaciteta.

Sporan status KBS

Proces transformacije takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predstavlja jedno od spornih pitanja između Beograda i Prištine.

Beograd se protivi formiranju vojske tzv. Kosova, uz stav da takav proces nije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i međunarodnim bezbednosnim aranžmanima na Kosovu i Metohiji.

Priština, sa druge strane, tvrdi da ima pravo da razvija sopstvene bezbednosne i odbrambene kapacitete.

Rezolucija 1244 predviđa međunarodno bezbednosno prisustvo na Kosovu i Metohiji, dok je tumačenje njenog odnosa prema kasnijem razvoju KBS predmet političkog i pravnog spora.

Prema planovima koje je predstavila vlada privremenih prištinskih institucija, naredni period biće usmeren na dodatno povećanje broja pripadnika, nabavku naoružanja i razvoj kapaciteta za proizvodnju vojne opreme.

(Alo)