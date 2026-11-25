MINISTARSTVO odbrane razmatra moguće buduće primene laserskog oružja „DragonFire” u različitim operativnim okruženjima, uključujući i kopno, navodi se u odgovoru datom u parlamentu.

Foto: printskrin YouTube/BFBS Forcenews

Poslanik Konzervativne stranke, Ben Obese-Džekti, postavio je pitanje o tome kakva je procena izvodljivosti upotrebe sistema „DragonFire” na kopnu.

Luk Polard, ministar zadužen za odbrambenu spremnost i industriju, odgovorio je:

„Program ’DragonFire’ nastavlja da napreduje, nadovezujući se na uspešna testiranja i demonstrirajući vodeću svetsku stručnost Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti oružja zasnovanog na usmerenoj energiji. U okviru prelaska na ’hibridnu mornaricu’ i šire modernizacije naših oružanih snaga, Ministarstvo odbrane nastavlja da istražuje potencijalne buduće primene sistema ’DragonFire’ u različitim operativnim okruženjima, uključujući i kopno.”

Ovaj laser, snage u klasi 50 kW – koji su razvile kompanije MBDA UK, Leonardo UK, QinetiQ i agencija Dstl – namenjen je za borbu protiv dronova i minobacačkih projektila, a procenjuje se da jedan hitac košta oko 10 funti.

Lord Kouker je u martu izjavio: „Vlada Ujedinjenog Kraljevstva posvećena je ubrzanju razvoja, testiranja, proizvodnje i instalacije laserskog sistema visoke energije ’DragonFire’.”

Kako prenosi „UK Defence Journal”, Plan ulaganja u odbranu (Defence Investment Plan) uključuje finansiranje oružja zasnovanog na usmerenoj energiji, u okviru paketa vrednog 790 miliona funti namenjenog protivvazduhoplovnoj odbrani, odbrani od dronova i raketa – kako u samoj zemlji, tako i u bazama u inostranstvu.

ukdefencejournal.org.uk

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