ORUŽJE BUDUĆNOSTI STIŽE NA KOPNO: Britanski moćni laser „DragonFire“ kreće u lov - obara dronove po ceni od 10 funti
MINISTARSTVO odbrane razmatra moguće buduće primene laserskog oružja „DragonFire” u različitim operativnim okruženjima, uključujući i kopno, navodi se u odgovoru datom u parlamentu.
Poslanik Konzervativne stranke, Ben Obese-Džekti, postavio je pitanje o tome kakva je procena izvodljivosti upotrebe sistema „DragonFire” na kopnu.
Luk Polard, ministar zadužen za odbrambenu spremnost i industriju, odgovorio je:
„Program ’DragonFire’ nastavlja da napreduje, nadovezujući se na uspešna testiranja i demonstrirajući vodeću svetsku stručnost Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti oružja zasnovanog na usmerenoj energiji. U okviru prelaska na ’hibridnu mornaricu’ i šire modernizacije naših oružanih snaga, Ministarstvo odbrane nastavlja da istražuje potencijalne buduće primene sistema ’DragonFire’ u različitim operativnim okruženjima, uključujući i kopno.”
Ovaj laser, snage u klasi 50 kW – koji su razvile kompanije MBDA UK, Leonardo UK, QinetiQ i agencija Dstl – namenjen je za borbu protiv dronova i minobacačkih projektila, a procenjuje se da jedan hitac košta oko 10 funti.
Lord Kouker je u martu izjavio: „Vlada Ujedinjenog Kraljevstva posvećena je ubrzanju razvoja, testiranja, proizvodnje i instalacije laserskog sistema visoke energije ’DragonFire’.”
Kako prenosi „UK Defence Journal”, Plan ulaganja u odbranu (Defence Investment Plan) uključuje finansiranje oružja zasnovanog na usmerenoj energiji, u okviru paketa vrednog 790 miliona funti namenjenog protivvazduhoplovnoj odbrani, odbrani od dronova i raketa – kako u samoj zemlji, tako i u bazama u inostranstvu.
ukdefencejournal.org.uk
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
RAF STREPI OD DRONOVA: Britanija premestila vojne avione u hangare zbog rizika
25. 11. 2026. u 16:48
ZBOG PRETNjI IZ IRANA: Vašington povlači avione iz baze u Velikoj Britaniji
10. 11. 2026. u 20:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)