ZELENSKI BI DA UČESTVUJE I EU: Očekuje da SAD odrede datum za novi sastanak pregovaračkih timova
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da očekuje da Sjedinjene Američke Države odrede datum za novi sastanak pregovaračkih timova, koji bi trebalo da se održi u četvorostranom formatu, uz učešće predstavnika Evrope.
-Ukrajina je učinila mnogo kako bi u potpunosti uključila Evropu u mirovni proces zajedno sa Amerikom, a sada od američke strane očekujemo datum novog sastanka, naveo je Zelenski u objavi na Fejsbuku, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Estonije Margusom Cahknom u Kijevu.
Govoreći o saradnji sa Estonijom, predsednik Ukrajine je napomenuo da Cahkna boravi u poseti Kijevu, samo ove godine četvrti put, kao i da je mogao da se uveri u to kako su ruski napadi eskalirali tokom tog perioda, preneo je Ukrinform.
Zelenski je dodao da je šefa estonske diplomatije informisao o napadima na energetski sektor.
-Rusija ulaže velike napore u pokušaje da uništi normalan život. Stoga je sve što doprinosi našoj stabilnosti od velikog značaja. Razgovarali smo o pomoći u energetskom sektoru, kao i o pripremama za Konferenciju o obnovi Ukrajine, koja će se održati početkom sledeće godine u Estoniji, naveo je ukrajinski lider.
Prethodna runda pregovora u trostranom formatu, uz učešće Ukrajine, SAD i Rusije, održana je u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, podsetila je agencija.
Glavni rezultati tog susreta bili su dogovor o najvećoj razmeni arobljenika, kao i saglasnost da se pregovori nastave uz uključivanje predstavnika Evrope.
(Tanjug)
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