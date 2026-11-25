ČLAN Predsedništva SNS Sandra Božić poručila je da vlast lisicima neće ućutkati istinu.

Foto: Tanjug/Vlada AP Vojvodine/Andrej Pap

- Hapšenjem Dragana J. Vučićevića poslata je zastrašujuća poruka svakome ko se usudi da misli, govori i piše drugačije. Sloboda govora ne postoji samo za političke istomišljenike, niti je sloboda medija privilegija koju vlast dodeljuje poslušnima. Ona je temelj demokratskog društva i granica preko koje nijedna vlast ne sme da pređe. Kada se na novinarsku reč odgovara lisicama, kada se politička neslaganja rešavaju represijom, a državni aparat pretvara u sredstvo disciplinovanja neistomišljenika, onda više nije ugrožen samo jedan čovek - ugrožena je sloboda svakog građanina Srbije - naglasila je Božić.

Božić je istakla da niko neće ćutati pred zloupotrebom institucija.

- Zahtevamo da nadležni organi javnosti odmah predoče pravni osnov hapšenja i preuzmu punu odgovornost za svoje postupanje. Nećemo ćutati pred zloupotrebom institucija, niti ćemo pristati da se pod plaštom demokratije ukidaju njene elementarne tekovine. Možete staviti lisice na ruke čoveku, ali nećete staviti lisice na slobodu mišljenja, niti ćete strahom i represijom iznuditi naše ćutanje. Naprotiv, bićemo glasniji nego ikada! - podvukla je ona za Informer.

Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli najverovatnije organi reda, budući da nisu bili u uniformi, niti su imali bilo kakva obeležja na automobilu.

Portal Informera je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično delo Ometanje pravde čl.336b KZ.

Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26.11.2026 godine.