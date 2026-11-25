U FRANCUSKOJ se rasplamsava politički skandal nakon slanja francuskog vojnog osoblja u Ukrajinu bez prethodnog obaveštavanja parlamenta.

Foto: SRA GREG L. DAVIS, USAF

Opozicija je optužila vladu za kršenje Ustava i upozorila na rizik da bi zemlja mogla biti direktno uvučena u rat sa Rusijom.

O ovome izveštava portal Politico.

Za danas je predviđeno da se zamenica francuskog ministra odbrane, Alis Rufo, pojavi na saslušanju u Senatu, koje će biti zatvoreno za javnost, kako bi objasnila okolnosti slanja vojnog osoblja.

Francuska radio-stanica RFI izvestila je prošle nedelje da se francusko vojno osoblje nalazi u Ukrajini u okviru „Misije Volija” (Mission Volia), kojom rukovodi jedan francuski general. Njihova uloga obuhvata obuku ukrajinskih trupa i održavanje vojne opreme koju je isporučio Pariz.

Zamerke opozicije odnose se na član 35. francuskog Ustava, koji obavezuje vladu da obavesti parlament u roku od tri dana od trenutka slanja trupa u vojnu operaciju u inostranstvu. Ukoliko operacija traje duže od četiri meseca, za njeno produženje neophodno je odobrenje parlamenta.

Francusko Ministarstvo odbrane tvrdi da se ova obaveza ne odnosi na misije u kojima vojno osoblje ne učestvuje u borbenim dejstvima. Opozicioni političari osporavaju ovo tumačenje, izražavajući zabrinutost da bi francuske trupe mogle završiti u direktnom sukobu.

-Ako ovo vojno osoblje bude uključeno u borbe, Francuska će biti u ratu sa Rusijom, a da o tome nije glasao nijedan poslanik u parlamentu, izjavio je Bastijen Lašo, poslanik stranke „Nepokorena Francuska” (La France Insoumise).

Sedrik Perin, predsednik Odbora za odbranu u Senatu, takođe je optužio predsednika Emanuela Makrona za nepoštovanje parlamenta. „Ne možemo optuživati Putina da laže, a istovremeno prikrivati informacije koje štete našoj sopstvenoj stvari”, naveo je senator.

Portal Politico napominje da se ovaj spor odvija uoči predsedničke kampanje. Dvoje političara koji se smatraju ključnim kandidatima za predsednika — Marin le Pen i Žan-Lik Melanšon — protive se proširenju vojne pomoći Ukrajini i zalažu se za sprečavanje rata sa Rusijom.

(strana.one)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić