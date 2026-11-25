ČUPIĆ SUTRA RASPISUJE PREDSEDNIČKE IZBORE: Potpisaće odluku u 12 časova
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić potpisaće sutra Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike.
Predsednik Narodne skupštine Odluku će potpisati u 12 časova, u centralnom holu Doma Narodne skupštine, saopšteno je iz parlamenta.
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