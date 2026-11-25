Crveno-beli u četvrtom kolu gostuju "poglavicama".

Foto: Novosti/Č.V./

Trener fudbalera Crvene zvezde, Albert Rijera, izjavio je pred novu utakmicu u Ligi konferencija protv Genta da njegovu ekipu čeka težak posao u Belgiji.

Prvotimci srpskog šampiona gostovaće bivšem prvaku Župile lige u meču četvrtog kola najmlađeg UEFA klupskog takmičenja.

- Znam ko će igrati sutra. Već smo pričali o planu igre. Igrači znaju šta da rade sa i bez lopte. Možete da budete sa mnom čitav trening, neću ništa pokazati. Očekujem smirenu utakmicu, da ćemo je kontrolisati. Naročito da ćemo kontrolisati tranzicije. Fudbal nije samo oko kontrolisanja, već i postizanju golova. Bez četiri smo igrača, ali imam rešenje kako da igramo i postignemo gol. Više me brine da ne primimo gol, nego da li ćemo ga postići. – rekao je Rijera.

Španac je mišljenja da će njegovi izabranici iz "dosadne" igre, moći da stignu do bodova.

- Želim da utakmica bude dosadna, da igramo dobro i pobedimo. To bi bilo savršeno.

Pričao je i o statusu Marka Arnautovića, kao i da li će iskusni golgeter biti spreman:

- Svi igrači koji su ovde su spremni. Da li su spremni za svih 90 minuta zavisi od same utakmice. Marko je jedna od opcija, ali imamo i druge igrače - dodao je on.

Otkrio je španski stručnjak da li među igračima Genta, ima nekog koga bi uzeo u svoj tim:

- Ne bi bilo fer da izaberem jednog, imate fantastične igrače. Ali ja volim da pričam o timu. Nekoliko igrača ne mogu da pobede. Verujem da možemo da pobedimo jer igramo kao tim. To je jedna od najvećih moći u fudbalu - naglašava trener Zvezde.

FOTO: FK Crvena zvezda

Prema rečima Rijere, zadovoljan je trenutnom formom svog tima:

- Ne mogu vam reći tačno u procenat, ali izgledamo dobro. Fudbal je pun uspona i padova. Generalno sam zadovoljan. Igrači prihvataju ideju, stil. Oni su najvažniji, treba da te ideje sprovedu u delo na terenu. Zadovoljan sam, ne dajemo mnogo šansi protivniku".

Smatra Rijera da ukoliko njegova ekipa "umrtvi" utakmicu, biće bliža pobedi:

- Želim da utakmica bude dosadna, da igramo dobro i pobedimo. To bi bilo savršeno. - zaključio je Albert Rijera.

Kako je tekla konferencija iz minuta u minut, pročitajte u nastavku teksta:

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtom kolu Lige konferencije, igraju u Belgiji, protiv bivšeg šampiona Župile lige, ekipe Genta.

Zanimljivo da predstojeći rivali imaju isti broj bodova, po četiri. Izabranici Alberta Rijere u prethodna tri meča upisali su po pobedu, remi i poraz. Na premijeri su izgubili u Švajcarskoj od Lugana (2:3), potom odigrali nerešeno na Marakani protiv Kopenhagena (2:2), da bi u poslednjem meču preokretom savladali Inter Eskaldes iz Andore sa 2:1.

Belgijanci su startovali trijumfom nad danskim Arhusom (1:0), poraženi su u Portugalu od Brage (0:2), a u trećoj rundi odigrali bez golova na terenu finskog KUPS (0:0).

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Španski stručnjak na klupi Zvezde održaće konferenciju na stadionu "Planet grup arena", koju možete da pratite uživo iz minuta u minut.

TOK KONFERENCIJE:

Kraj konferencije!

Otkrio je španski stručnjak da li među igračima Genta, ima nekog koga bi uzeo u svoj tim:

- Ne bi bilo fer da izaberem jednog, imate fantastične igrače. Ali ja volim da pričam o timu. Nekoliko igrača ne mogu da pobede. Verujem da možemo da pobedimo jer igramo kao tim. To je jedna od najvećih moći u fudbalu - naglašava trener Zvezde.

Prema rečima Rijere, zadovoljan je trenutnom formom svog tima:

- Ne mogu vam reći tačno u procenat, ali izgledamo dobro. Fudbal je pun uspona i padova. Generalno sam zadovoljan. Igrači prihvataju ideju, stil. Oni su najvažniji, treba da te ideje sprovedu u delo na terenu. Zadovoljan sam, ne dajemo mnogo šansi protivniku".

Smatra Rijera da ukoliko njegova ekipa "umrtvi" utakmicu, biće bliža pobedi:

- Želim da utakmica bude dosadna, da igramo dobro i pobedimo. To bi bilo savršeno.

Otkrio je trener Zvezde da li će iskusni Marko Arnautović biti spreman:

- Svi igrači koji su ovde su spremni. Da li su spremni za svih 90 minuta zavisi od same utakmice. Marko je jedna od opcija, ali imamo i druge igrače - dodao je on.

Foto: Novosti/Č.V./

Albert Rijera veruje da njegovi izabranici mogu do trijumfa:

- Znam ko će igrati sutra. Već smo pričali o planu igre. Igrači znaju šta da rade sa i bez lopte. Možete da budete sa mnom čitav trening, neću ništa pokazati. Očekujem smirenu utakmicu, da ćemo je kontrolisati. Naročito da ćemo kontrolisati tranzicije. Fudbal nije samo oko kontrolisanja, već i postizanju golova. Bez četiri smo igrača, ali imam rešenje kako da igramo i postignemo gol. Više me brine da ne primimo gol, nego da li ćemo ga postići. - kaže Španac.

Prvi je reč uzeo Stefan Gudelj, Zvezdin prvotimac je rekao:

- Mislim da će biti slična utakmica kao i Lugano. Ako ispoštujemo dogovor iz svlačionice, donećemo 3 boda u Beograd. To će biti i presudno. Ako uđemo sa dovoljno čvrstine, dobićemo utakmicu.

O vremenskim uslovima:

- To je nebitno, slično je kao i kod nas. Bitno je da se pripremimo kao ekipa i damo sve od sebe.

Veruje u trijumf:

- U Evropi nismo imali sreće, zaslužili smo više bodova. Sa pobedom ovde se penjemo na tabeli i igramo za Top 8 - kazao je Gudelj.

18.28 - Uskoro počinje konferencija, pred medije su izašli trener Albert Rijerea i štoper Zvezde i srpske reprezentacije, Stefan Gudelj.

Foto: Novosti/Č.V./

18.08 - Podsetimo da je Rijera u Belgiju poveo 21 igrača, ali su u Beogradu ostali Dijeng, Elšnik... Ko je sve na spisku na ovom linku.

18.06 - Pre Španca, izlaganje je imao trener Genta, Rik de Mil, koji u najavi sutrašnjeg duela pohvalio Vasilija Kostova. Više o tome pročitajte ovde.

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