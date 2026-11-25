Crveno-beli u četvrtak (21.00) gostuju Gentu.

Foto: Novosti/Č.V.

Pred fudbalerima Zvezde je težak ispit na "Planet grup areni", gde ih u četvrtom kolu Lige konferencije čeka belgijski Gent.

Naredni duel mogao bi da odredi sudbinu oba kluba oko plasmana u nokaut fazu, jer crveno-beli i "poglavice" u ovaj meč ulaze sa po pobedom, remijem, porazom i četiri boda na kontu.

Osim trenera Alberta Rijere, ispred kluba sa Marakane je na konferenciji za medije govorio i prvotimac Stefan Gudelj:

- Što se tiče utakmice, mislim da će biti slična kao i Lugano. Mislim da ako ispoštujemo dogovor iz svlačionice i šefa, da nosimo tri boda u Beograd. Mislim da smo kvalitetnija ekipa i ako uđemo sa dovoljnom čvrstinom, da ćemo dobiti utakmicu.

Foto: Novosti/Č.V./

Smatra da vremenski uslovi neće imati uticaj na rezultat:

- Mislim da je nebitno, da je slično kod nas. Bitno je da se mi spremimo kao ekipa i da damo sve od sebe.

Osvrnuo se na sjajne rezultate Zvezde u Superligi Srbije, ali i na evropske izazove:

- Prvenstvo nam ide stvarno dobro, u Evropi nismo imali sreće, zaslužili smo više bodova. Ako dobijemo ovde, penjemo se u vrh tabele i gledamo ka Top 8.

U tandemu sa makedonskim reprezentativcem Matejom Gaštarovim čini standardan štoperski par, obojica uživaju podršku stručnog štaba.

- Znači nam podrška trenera, što je dao priliku meni i Gaštarovu. Prija nam taj stil igre i mislim da nam to odgovara - zaključio je Stefan Gudelj, pred meč sa Gentom.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?