Zvezdin reprezentativac optimist uoči Genta: "Gledamo ka Top 8"!
Crveno-beli u četvrtak (21.00) gostuju Gentu.
Pred fudbalerima Zvezde je težak ispit na "Planet grup areni", gde ih u četvrtom kolu Lige konferencije čeka belgijski Gent.
Naredni duel mogao bi da odredi sudbinu oba kluba oko plasmana u nokaut fazu, jer crveno-beli i "poglavice" u ovaj meč ulaze sa po pobedom, remijem, porazom i četiri boda na kontu.
Osim trenera Alberta Rijere, ispred kluba sa Marakane je na konferenciji za medije govorio i prvotimac Stefan Gudelj:
- Što se tiče utakmice, mislim da će biti slična kao i Lugano. Mislim da ako ispoštujemo dogovor iz svlačionice i šefa, da nosimo tri boda u Beograd. Mislim da smo kvalitetnija ekipa i ako uđemo sa dovoljnom čvrstinom, da ćemo dobiti utakmicu.
Smatra da vremenski uslovi neće imati uticaj na rezultat:
- Mislim da je nebitno, da je slično kod nas. Bitno je da se mi spremimo kao ekipa i da damo sve od sebe.
Osvrnuo se na sjajne rezultate Zvezde u Superligi Srbije, ali i na evropske izazove:
- Prvenstvo nam ide stvarno dobro, u Evropi nismo imali sreće, zaslužili smo više bodova. Ako dobijemo ovde, penjemo se u vrh tabele i gledamo ka Top 8.
U tandemu sa makedonskim reprezentativcem Matejom Gaštarovim čini standardan štoperski par, obojica uživaju podršku stručnog štaba.
- Znači nam podrška trenera, što je dao priliku meni i Gaštarovu. Prija nam taj stil igre i mislim da nam to odgovara - zaključio je Stefan Gudelj, pred meč sa Gentom.
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