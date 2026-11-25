Karlik Džons predvodio crno-bele do velike evroligaške pobede.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Košarkaši Partizana savladali su Dubai rezultatom 71:84 (18:17, 22:20, 22:21, 9:26) u Koka-kola areni, u utakmici 14. kola Evrolige, i tako stigli do osme pobede u sezoni

Crno-bele je do trijumfa predvodio Karlik Džons, dok je ključnu ulogu u završnici imao i sjajni Alesandro Pajola, koji je sa dve ukradene lopte i nekoliko odličnih poteza u napadu pomogao ekipi da prelomi utakmicu.

Partizan je tako popravio učinak na 8-6, dok je Dubai, koji je pre ovog susreta imao skor 9-4, pretrpeo peti poraz u sezoni.

Partizan je u meč ušao oslabljen, bez povređenih Luke Vildoze, Lamara Stivensa i Itana Tompsona, dok Derek Vilis još nije bio spreman za najveće napore. Uprkos skraćenoj rotaciji, crno-beli su pronašli način da savladaju ekipu koja je pre ovog susreta na svom parketu izgubila samo od Pariza i Crvene zvezde.

Iako se dva kluba sastaju tek nešto duže od dve godine, njihovi dueli već su dobili obrise rivalstva, posebno zbog prošlosezonske borbe za trofej ABA lige. Partizan je sada prekinuo i niz neuspeha na gostovanjima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pošto do sada nijednom nije slavio u Dubaiju.

U Partizanu je najviše pokazao Karlik Džons sa 21 poenom i šest asistencija. Tanasković je ubacio 12, Pajola 10, Robert Frenks takođe 10, Olmen devet, Tonje Džekiri sedam, Kevarijus Hejs osam poena i devet skokova.

Za Dubai, najefikasniji su bili Dvejn Bejkon i Metju Blosomgejm sa po 13 poena, dok su Džanan Musa, Mfiondu Kabengele i Filip Petrušev dodali po 11

Ponovo je odbrana bila ta koja je donela pobedu "parnom valjku". Utakmica je bila čvrsta i neizvesna tokom većeg dela, a domaćin je na poluvremenu imao prednost od 40:37. Crno-beli su izgubili svaku od prve tri četvrtinu sa po jednim ili dva poena razlike, da bi u poslednjoj četvrtini usledila je serija koja je odlučila pobednika.

Karlik Džons je u trećoj deonici pogodio dve važne trojke (tri u drugom poluvremenu), a potom nastavio da predvodi napad Partizana. U završnih pet minuta crno-beli su pojačali odbranu, a Pajola je ukradenim loptama pokrenuo seriju kojom je gostujući tim stekao prednost od 68:73.

Nikola Tanasković je potom stigao do 12. poena za plus sedam, dok je Džons odveo Partizan na 70:79. Dubai nije uspeo da pronađe odgovor, a domaći su promašivali i u završnici, kada je odbrana crno-belih bila na visokom nivou.

Pajola je sa četiri uzastopna poena postavio konačnih 71:84, čime je Partizan upisao važan trijumf na gostovanju.

Crno-beli su u Dubai stigli posle pobede nad istim rivalom u ABA ligi, kada su u Beogradu slavili 78:76. Ovoga puta uspeli su da dođu do trijumfa i na gostujućem parketu, i to u znatno težem evroligaškom okršaju.

Standings provided by Sofascore

DUBAI - PARTIZAN, 71:84 (18:17, 22:20, 22:21, 9:26)

SASTAVI DUBAI: Okobo, Dangubić, Bejkon, Blosomgejm, Uertas, Kondić, Musa, Kabengele, Dijakite, Šengelija, Rajt, Petrušev PARTIZAN: Olman, Džons, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Hejs, Lakić, Džekiri, Silva, Pajola

UŽIVO

ČETVRTA ČETVRTINA

40. minut - Još jedna odlična odbrana crno-belih! Sada Šengelija ne pogađa za tri i Pajola dolazi do skoka. Do kraja je ostalo još 44 sekundi. Sviran je ometajući faul domaća, a Pajola je bio precizan sa penala - 71:81! Pajola košem uz prekršaj stavlja tačku na ovaj meč, velika pobeda Partizana - 71:84.

39. minut - Sjajna odbrana Partizana! Ne pogađa Bejkon, a zatim ni Kabengele.

38. minut - Pleše Karlik Džons za 70:79! Musa polovičan sa penala za 71:79.

37. minut - Tanaskovićev 12. poen za maksimalnih plus sedam Partizana (70:77)! Tajm-aut Paskval.

36. minut - Dolaze domaći uz dosta sreće do poena posle ofanzivnog skoka - 70:73. Pajolaaaa, pogađa Italijan za dva u padu - 70:75.

35. minut - Krade Pajola loptu, a zatim Tanasković dolazi do desetog poena - 68:71. Ponovo krade sjajni Pajola!!! A, onda i novi poeni Karlika Džonsa, ukupno ih je sakupio 19. Serija crno-belih 8:0 (68:73).

34. minut - Ubrzalo se u ovim trenucima, pogađa Olmen za dva - 68:67. Nije pogodio Džons flouter, ali se na pravom mestu našao Hejs i vratio loptu u koš. Tajm-aut Pasvkal, crno-beli vode 68:69.

33. minut - Karliiiik! Treća trojka "Lika" u drugom poluvremenu (64:65). Na drugoj strani koš Petruševa za dva - 66:65. Još lakih poena za srpskog reprezentativca - 68:65.

32. minut - Nerešeno je, odličan Tanasković za 62:62. Uzvraća veteran Marselinjo Uertas - 64:62.

31. minut - Blokada Hejsa na Okobu na otvaranju poslednje četvrtine. Borbeni Pajola prvo dolazi do ofanzivnog skoka, zatim isto čini Hejs koji zatim dolazi do četvrtog poena - 62:60.

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Ponovo Karlik, još jedna njegova trojka! Odgovara Eli Okobo dugom dvojkom - 62:56. Fauliran je Tanasković na šutu te je bio siguran sa penala - 62:58. Blokada Olmena na Rajtu za kraj treće deonice - 62:58.

29. minut - Sjajna akcija domaćih i laki poeni Petruševa za 60:53.

28. minut - Karlik Džons za tri, njegov 11 poen - 58:53. Zatim i odlična odbrana najboljeg igrača Partizana, sjajno se postavio i iznudio faul u napadu Muse.

27. minut - Džekiri uz faul! Faul Šengelija, asistencija Karlik. Pogodio je iskusni centar i dodatno bacanje i došao do sedmog poena - 54:50. Na drugoj strani isuviše laki poeni Kabengelea - 56:50. Precizan opet Musa sa penala - 58:50.

26. minut - Odličan Karlik u kontri - 52:47. Loš faul Marinkovića, posle kojeg Musa pogađa sa linije penala - 54:47.

25. minut - Na poene Muse odgovara Tanasković - 52:45. Lep prodor Olmena, ali lopta nije htela u koš, promašio je flouter.

24. minut - Kontra i poeni Muse za maksimalnih plus devet - 50:41. Svirana je tehnička Bejkonu, pa će crno-beli imati tri bacanja, jedno Džons, a dva Olmen koji je fauliran. Karlik je pogodio svoj penal, dok je Olmen bio polovičan - 50:43.

23. minut - Duga dvojka Marinkovića, na drugoj strani siguran Rajt za dva - 48:41

22. minut - Četiri poena Dubaija iz jednog napada. Sviran je ometajući faul gostima i Musa dolazi do prvih poena na meču sa linije penala, a zatim domaći pogađaju u šutu za dva - 46:39. Biće tajm-aut za Penjaroju.

21. minut - Prve poene u drugom poluvremenu postiže Frenks, koji je sa 11 poena prvi dvocifreni igrač crno-belih - 40:39.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Za dva, a onda i za tri pogađa Frenks! Izuzetno važne poene postigao je Amerikanac za crno-bele u završnici prvog poluvremena. Na pauzu Dubai odlazi za tri poena plusa - 40:37.

Rezultat na poluvremenu utakmice 14. kola Evrolige u Dubaiju Dubai 4️⃣0️⃣ - 3️⃣7️⃣ #KKPartizan Napred Partizan!✊🏽 https://t.co/7GP1nOgRWW — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 25, 2026

19. minut - Maši Rivs otvorenu trojku te Bejkon dolazi do lakih poena u kontri. Nije zatim pogodio ni Frenks, crno-beli na 3 od 9 u šutu van linije 6,7. Novi ofanzivni skok domaćih i faul-koš za Bejkona - 37:32.

18. minut - Flouter Karlika Džonsa za njegov peti poen - 33:32.

17. minut - Koraci, a zatim i faul u napadu Nakića. Ne mogu ni domaći do poena u ovim trenucima. Još penala za Blosomgejma, dosad ih je sakupio pet, prvi faul Olmena. Promašio je oba Amerikanac, ali je Dubai došao do ofanzivnog skoka, da bi upravo Blosomgejm pogodio za dva i došao do 11. poena. Tajm-aut Penjaroja - 33:30.

16. minut - Imaju crno-beli problema na skoku (Dubai sakupio 8 ofanzivnih), tri brza faula za Krisa Silvu, a Blosomgejm će imati dva penala. Idemo na TV tajm-aut. Siguran Blosomgejm - 31:30.

14. minut - Izborio je Olmen slobodna bacanja i bio siguran - 29:26. Krade sada sjajni Olmen loptu, a zatim je uspeo da izbori tri slobodna bacanja. Proveriće to arbitri. Ipak neće biti tri penala za Amerikanca, pošto je dosuđen ometajući faul. Umesto toga, Olmen će dobiti dva bacanja i lopta će biti za Partizan. Polovičan je bio sa penala, da bi zatim pogodio za tri. Četiri poena za njega u jednom napadu - 29:30.

13. minut - Leki poeni Petruševa i Tanaskovića - 24:24. Zatim i Okoba - 26:24. Pogodak Petruševa uz faul, siguran je bio i sa linije penala za najvećih +5 - 29:24.

PETRUSEV AND ONE 💥 #EuroLeague #YallaDubai 🇦🇪 https://t.co/0XRJAxpUT2 — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 25, 2026

12. minut - Petrušev siguran sa penala, a za crno-bele Pajola pogađa za tri - 22:22.

11. minut - Lepo dodavanje Uertasa i koš Dangubića - 20:17. Na drugoj strani poen Džekirija posle promašene trojke Marinkovića - 20:19.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Pogađa Blosomgejm uz prekršaj Pajole, pogodio je i dodatno bacanje - 15:15. Dobar napad Partizana i poeni Džekirija na dodavanje Tanaskovića - 15:17. Trojka Blosomgejma za kraj prve deonice, Dubai ima poen prednosti - 18:17.

AFTER 1/4 🆚 @PartizanBC https://t.co/mpmtaMlf0H — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 25, 2026

9. minut - Blosomgejm polovičan sa penala - 12:15. Usledio je po promašaj Olmena i Bejkona sa poludistance.

8. minut - Poeni Bejkona, dok na drugoj strani Pajola promašuje šut za tri - 11:15.

7. minut - Odbila se lopta nekoliko puta do igrača Dubaija i Šengelija nekako dolazi do poena. Dosta lakše poentiraju crno-beli, Hejs pogađa - 9:15.

6. minut - Kontra, prodor i poeni na obruču za Džonsa - 7:13.

5. minut - Dobio je tehničku grešku u napadu Džanan Musa, pa će posle TV tajm-auta crno-beli imati jedno slobodno bacanje i loptu sa strane. Pogodio je Karlik Džons za 7:11.

4. minut - Koš Kabengelea, pa serija crno-belih 5:0 preko Frenksa i Rivsa - 4:8. Raste prednost Partizana, dva od dva Hejsa sa penala - 4:10. Novi poeni Kabengelea, koji će imati i dodatno slobodno bacanje - 7:10.

3. minut - Prodor Bejkona i prvi poeni Dubaija danas - 2:3.

2. minut - Prvi poen na utakmici postiže Robert Frenks sa linije penala, bio je polovičan. Gosti i posle dva minuta košarke bez pogotka. Na drugoj strani Lakić dolazi do koša iz ofanzivnog skoka - 0:3

1. minut - Utakmica je počela!

UOČI UTAKMICE

16.45 - Iako se Partizan i Dubai sastaju tek nešto duže od dve godine, njihovi dueli već su dobili obrise velikog rivalstva. Tome je doprinela prošlosezonska borba za titulu u ABA ligi, ali i činjenica da crno-beli još nijednom nisu uspeli da slave na gostovanju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

16.38 - Sudijski trio za večerašnji duel čine: Karlos Peruga, Joanis Fufis, Gentijan Čići.

16.27 - Trener kluba iz Emirata, Španac Ćavi Paskval, poručio je sledeće:

- Posle duple nedelje u kojoj smo ostvarili obe pobede u Evroligi, moramo da nastavimo u istom pravcu protiv veoma ozbiljnog i snažnog protivnika. Ono što moramo da uradimo jeste da vratimo svoj DNK, da se borimo i nastavimo da se borimo za svaki posed, bez obzira na to da li igramo dobro ili loše. Moramo da budemo ekipa koja se bori, a istovremeno da pokušamo da igramo svoju igru, delimo loptu, kontrolišemo izgubljene lopte i skok. Znamo da nas očekuje duga utakmica, ali na njenom kraju moramo da budemo spremni da pobedimo - rekao je Paskval.

16.23 - Evo šta je Đoan Penjaroja rekao pred novi okršaj, ovog puta u Evroligi, protiv Dubaija.

- Drugo takmičenje i potpuno drugačija utakmica, jer igramo u gostima. Očigledno je da moramo da se oslonimo na dobre stvari iz prethodnog meča, ali moramo da se pripremimo za potpuno novi izazov, kako u odbrani, tako i u napadu, jer će oni verovatno promeniti neke svoje akcije. Pre svega, mislim da će Dubai igrati sa više energije u odbrani nego u Beogradu - rekao je Penjaroja.

16.15 - Partizan će u Dubaiju pokušati da stigne do brejka, ali će u taj duel ući sa značajno skraćenom rotacijom. U sastavu ponovo neće biti povređenih Luke Vildoze, Lamara Stivensa i Itana Tompsona, dok Derek Vilis još nije spreman za najveće napore.

Zbog toga će dodatnu odgovornost morati da preuzmu ostali igrači i pruže podršku Karliku Džonsu, kao što je bio slučaj u prethodnoj rundi, kada je Partizan posle produžetka savladao Bešiktaš u „Pioniru“.

16.05 - Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ove sezone je u „Koka-kola areni“ poražena samo dva puta, od Pariza i Crvene zvezde. Među timovima koji nisu uspeli da odnesu pobedu iz Dubaija nalaze se Real Madrid, Barselona i Hapoel iz Tel Aviva.

Takvi rezultati doneli su ekipi Ćavija Paskvala četvrto mesto na tabeli Evrolige, uz učinak od devet pobeda i četiri poraza. Partizan je trenutno 12. sa skorom 7-6.

Standings provided by Sofascore

16.00 - Košarkaši Partizana ponovo idu na megdan Dubaiju, drugi put u razmaku od samo tri dana, ali ovog puta neće uz sebe imati i veliku podršku navijača. Izabranici Đoana Penjaroje su u nedelju slavili u okviru ABA lige u Areni sa 78:76, a sada ih čeka znatno teži okršaj u 14. kolu Evrolige.