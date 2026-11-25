Bajern iz Minhena razmatra mogućnost angažovanja Dušana Vlahovića, srpskog reprezentativca koji trenutno nastupa za Bešiktaš, prenose mediji.

FOTO: N. Skenderija

Povreda Harija Kejna, koji je operisao ligamente levog skočnog zgloba, navela je čelnike nemačkog kluba da razmotre dovođenje novog napadača. Vlahović se tako našao na listi potencijalnih pojačanja bavarskog velikana.

Ipak, Srbin nije jedino ime u opticaju. Među kandidatima se pominju i Igor Tijago iz Brentforda, kao i Rikardo Pepi iz PSV-a.

Prema pisanju medija, jedna od opcija koju Bajern razmatra jeste i pozajmica Vlahovića do kraja sezone. Za sada, međutim, nema potvrde da je klub iz Minhena poslao zvaničnu ponudu.

Sa druge strane, Bešiktaš ne želi da ostane bez svog napadačkog aduta i nema nameru da se odrekne srpskog fudbalera tokom sezone. To bi moglo dodatno da zakomplikuje eventualne pregovore.

Vlahović je u turski klub stigao iz Juventusa u avgustu ove godine, a ugovor ga za Bešiktaš veže do juna 2029. godine.

Za sada je reč samo o mogućem transferu, a ostaje da se vidi da li će interesovanje Bajerna prerasti u konkretnu ponudu i pregovore sa klubom iz Istanbula.