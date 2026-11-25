Fudbalski potres! Velikan želi srpskog reprezentativca
Bajern iz Minhena razmatra mogućnost angažovanja Dušana Vlahovića, srpskog reprezentativca koji trenutno nastupa za Bešiktaš, prenose mediji.
Povreda Harija Kejna, koji je operisao ligamente levog skočnog zgloba, navela je čelnike nemačkog kluba da razmotre dovođenje novog napadača. Vlahović se tako našao na listi potencijalnih pojačanja bavarskog velikana.
Ipak, Srbin nije jedino ime u opticaju. Među kandidatima se pominju i Igor Tijago iz Brentforda, kao i Rikardo Pepi iz PSV-a.
Prema pisanju medija, jedna od opcija koju Bajern razmatra jeste i pozajmica Vlahovića do kraja sezone. Za sada, međutim, nema potvrde da je klub iz Minhena poslao zvaničnu ponudu.
Sa druge strane, Bešiktaš ne želi da ostane bez svog napadačkog aduta i nema nameru da se odrekne srpskog fudbalera tokom sezone. To bi moglo dodatno da zakomplikuje eventualne pregovore.
Vlahović je u turski klub stigao iz Juventusa u avgustu ove godine, a ugovor ga za Bešiktaš veže do juna 2029. godine.
Za sada je reč samo o mogućem transferu, a ostaje da se vidi da li će interesovanje Bajerna prerasti u konkretnu ponudu i pregovore sa klubom iz Istanbula.
Preporučujemo
Savez saopštio sjajne vesti! Kapiten Srbije igra na Evropskom prvenstvu!
25. 11. 2026. u 16:33
Smederevo okupilo najbolje mlade strelce Srbije
25. 11. 2026. u 16:20
Pakleno! Odbojkašice Srbije dobile rivalke u Ligi nacija!
25. 11. 2026. u 16:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zanimljivo veče u Ligi šampiona: "Petarda" Reala, Dortmund odoleo Arsenalu, Siti jedva do boda... (VIDEO)
Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...
24. 11. 2026. u 23:32
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)