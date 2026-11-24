PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Rusija na kraju biti primorana da pristane na prekid vatre zbog velikih gubitaka na frontu i u ekonomiji, ističući da će na takav ishod uticati i jedinstvo evropskih zemalja i istrajnost SAD u podršci Kijevu.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

-Ako nas ne slome, a to zavisi od nas, od istrajnosti SAD i jedinstva u Evropi, oni će pristati na prekid vatre. Moraće na to da pristanu, jer danas gube više od 50.000 ljudi mesečno, rekao je Zelenski tokom razgovora sa predstavnicima lokalnih zajednica u Čopu na zapadu Ukrajine.

On je na sednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti dodao da Rusija trpi gubitke i u logistici, što se, kako je naveo, odražava i na njenu ekonomiju.

Zelenski je upozorio da bi eventualno dobrovoljno odricanje Ukrajine od svojih teritorija predstavljalo ozbiljan rizik, jer bi, po njegovoj oceni, "Moskva takav potez mogla da protumači kao slabost i nastavi sa teritorijalnim zahtevima".

Govoreći o mogućim mirovnim dogovorima, Zelenski je ocenio da Minski sporazumi nisu pružili Ukrajini jasne bezbednosne garancije i da su doprineli velikom ratu.

On je podsetio na događaje nakon ruske aneksije Krima, ocenjujući da je tadašnje povlačenje i izostanak odlučnog odgovora ohrabrilo Moskvu da nastavi sa okupacijom ukrajinskih teritorija.

Dodao je da su čvrste bezbednosne garancije neophodne kako bi se sprečilo ponavljanje ruske agresije.

Zelenski je istakao i da se radi na pronalaženju sistemskog rešenja za odbranu od ruskih vođenih avionskih bombi (KAB/FAB SA UMPK), koje predstavljaju ozbiljnu pretnju pograničnim područjima.

-Sistemsko rešenje za borbu protiv KAB bombi je u procesu. Mislim da ćemo doći do odgovarajućeg praktičnog rezultata. Važno nam je da one ne gađaju ni Sumi ni druge zajednice, rekao je Zelenski.

On je naveo da je odbrana pograničnih područja posebno složena zbog guste ruske protivvazdušne odbrane, koja otežava približavanje ukrajinskih aviona liniji fronta.

(Tanjug)

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