OZLOGLAŠENA UKRAJINSKA VLAST: Kijevski režim izvodi diverzije kako bi okrivio Rusiju
MOSKVA ne namerava da napada britanske odbrambene kompanije koje isporučuju vojnu tehniku Ukrajini, saopštila je ambasada Rusije u Londonu, odgovarajući na tvrdnje britanske kontraobaveštajne službe MI5.
„Rusija nema planove, razloge ni namere da napadne Veliku Britaniju. Bez obzira na to, kijevski režim, ozloglašen po svojim provokacijama u različitim delovima sveta, nastavlja da izvodi diverzije, s ciljem da za njih naknadno okrivi Rusiju i obezbedi više novca od zapadnih vlada. Takvi pokušaji ne bi smeli da prođu neopaženo“, navodi se u saopštenju ambasade.
U utorak su MI5 i Ministarstvo odbrane Velike Britanije izdali saopštenje u kojem pozivaju britanske odbrambene kompanije, koje Ukrajini isporučuju vojne proizvode, da budu spremne na moguće diverzije od strane Moskve.
(Sputnjik)
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