MOSKVA ne namerava da napada britanske odbrambene kompanije koje isporučuju vojnu tehniku Ukrajini, saopštila je ambasada Rusije u Londonu, odgovarajući na tvrdnje britanske kontraobaveštajne službe MI5.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

„Rusija nema planove, razloge ni namere da napadne Veliku Britaniju. Bez obzira na to, kijevski režim, ozloglašen po svojim provokacijama u različitim delovima sveta, nastavlja da izvodi diverzije, s ciljem da za njih naknadno okrivi Rusiju i obezbedi više novca od zapadnih vlada. Takvi pokušaji ne bi smeli da prođu neopaženo“, navodi se u saopštenju ambasade.

U utorak su MI5 i Ministarstvo odbrane Velike Britanije izdali saopštenje u kojem pozivaju britanske odbrambene kompanije, koje Ukrajini isporučuju vojne proizvode, da budu spremne na moguće diverzije od strane Moskve.

(Sputnjik)