KIJEV ne sluša pozive predsednika SAD Donalda Trampa da prekine napade na objekte energetsko-gorivnog kompleksa, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku posvećenom razvoju energetskog kompleksa i ekološkoj bezbednosti.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Predsednik Rusije naglasio je da su uzvratne mere Moskve na udare ukrajinskih oružanih snaga na objekte energetsko-gorivnog kompleksa neizbežne. Naložio je jačanje zaštite objekata energetsko-gorivnog kompleksa i zaposlenih u njima.

"Pored toga, kao što smo se dogovorili, neophodno je nastaviti sistematski rad na jačanju zaštite objekata energetsko-gorivnog kompleksa. Vidimo da kijevski režim ne prekida napade na naše prerađivačke kapacitete. I to uprkos pozivu i direktnoj molbi predsednika Sjedinjenih Američkih Država da to ne čine, odnosno da se uzdrže od takvih napada. Kijevske vlasti, međutim, ne slušaju takve savete. Sve se nastavlja kao da se ništa nije dogodilo. S tim u vezi, želim da istaknem da su uzvratne mere sa naše strane neizbežne. To svi treba da znaju", poručio je Putin.

Skrenuo je pažnju na to da je Rusija više puta govorila i da je svesna da eskalacija koju je protivnik započeo početkom juna ove godine, a koja je trebalo da traje 40 dana, ne može da joj nanese kritičnu štetu.

"Ipak, danas predlažem da razmotrimo šta je još potrebno preduzeti kako bi se povećala bezbednost rafinerija nafte i zaštitili zaposleni koji u njima rade", naglasio je Putin.

Kada je reč o globalnom tržištu, ruski energetsko-gorivni kompleks ima važnu ulogu u svetskoj privredi i, naravno, zavisi od kretanja i promena na međunarodnim tržištima.

"Naš zadatak je da predvidimo i pravovremeno reagujemo na te faktore kako bismo obezbedili konkurentnost naših kompanija i preduzeća", podvukao je.

Predsednik Rusije je istakao da će pokušaji ograničavanja isporuka ruskog goriva na inostrana tržišta imati posledice po same Evropljane.

"Vidimo da se nastavljaju pokušaji ograničavanja izvoza ruskih energenata u Evropu. Već sam više puta istakao, a danas je to, kako se kaže, vidljivo i golim okom, da takvi postupci imaju ozbiljne posledice, ali pre svega po same Evropljane. Oni će imati manje naše nafte i gasa, a više problema", rekao je šef ruske države na sednici Komisije za strateški razvoj energetsko-gorivnog kompleksa i ekološku bezbednost.

Naglasio je da Rusija nikada nikome ništa nije ograničavala.

Rusija će proširivati tržišta za plasman svojih energenata, naglasio je ruski predsednik.

Dodao je da, s obzirom na rast potražnje za energentima, potrebno je povećati kapacitete transportne infrastrukture u Sibiru i na Dalekom istoku za potrebe zemalja azijsko-pacifičkog region.

"Sa svoje strane, proširivaćemo tržišta za plasman energenata i sarađivati sa predvidivim i odgovornim partnerima. S tim u vezi, potrebno je nastaviti sveobuhvatni razvoj novih pravaca za isporuku energenata, uključujući jačanje Transarktičkog transportnog koridora, čija je glavna deonica Severni morski put", podvukao je ruski predsednik.

On je naglasio je da Transarktički transportni koridor omogućava da se vreme isporuke robe skrati 1,5 do dva puta, uz značajno smanjenje logističkih troškova.

"Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal Transarktičkog transportnog koridora, neophodno je razvijati domaću brodogradnju, graditi brodove ledene klase za prevoz tereta u ruskom Arktiku, kao i ledolomce koji će obezbeđivati njihovu plovidbu", podvukao je Putin.

Napomenuo je da su u Rusiji koncentrisani napredni stručni kapaciteti i tehnologije, a uprkos složenoj geopolitičkoj situaciji, ruske kompanije zauzimaju vodeće pozicije na svetskim energetskim tržištima.

Kada je reč o domaćem tržištu goriva, glavni zadatak je obezbeđivanje stabilnih isporuka i pouzdanog snabdevanja gradova i naselja, građana, kompanija i organizacija, uključujući preduzeća agroindustrijskog kompleksa i poljoprivredna gazdinstva, za koja je sezonski faktor od posebnog značaja.

"Podsetiću i na druge donete odluke: ograničen je izvoz benzina, avionskog kerozina i dizel-goriva, uz izuzetak dela isporuka na svetska tržišta, o čemu smo se dogovorili sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država", istakao je Putin. Dodao je da je uveden mehanizam uvozne kompenzacije, a izmenjeni su i berzanski normativi za prodaju benzina i dizel-goriva.

Zahvaljujući tome, Rusija je očuvala stabilnost domaćeg tržišta goriva, uspostavila u celini stabilno snabdevanje privrede i zadovoljila potrebe građana i poslovnog sektora.

Putin je napomenuo da je situacija u većini regiona stabilizovana, iako u celini i dalje ostaje složena.

"Ipak, situacija na tržištu naftnih derivata i dalje je složena. Zbog toga je neophodno nastaviti sa blagovremenim reagovanjem na odnos ponude i potražnje za gorivom na celoj teritoriji Rusije", poručio je.

(rt.rs)

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