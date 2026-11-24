BOŽIĆNA jelka je stigla na Trg Svetog Petra ispred Vatikana, dolazi iz šume Kunjo del'Ačero u Nacinalnom parku Polino, u pokrajini Potenca, srebrna jelka visoka 24 metra teška 7.5 tona.

Foto: Unsplash/Caleb Miller milljestic

Montažni radovi su počeli, drvo će biti upaljeno 7. decembra, istovremeno sa gradom Gubio, kada će, uživo putem linka iz Rima, deca koja se leče na onkološkim odelenjima u nekoliko italijanskih bolnica, pritiskom na dugme da upale drvo u 17.30 časova.

Nekoj deci koja se leče na onkološkim odelenjima italijanskih bolnica biće istovremeno osvetljene instalacije u Rimu i Umbriji 7. decembra u 17.30.

Prilikom izbora, šumska služba je odabrala najzrelije drvo, poseklo ga kao prirodnu zamenu, u skladu sa održivošću. Biće ukrašeno dekoracijama inspirisanim inicijativom „Svet koji bih vileo“, dajući glas deci koja učestvuju u radionicama keramičke terapije Fondacije Lene Tun, koje se nedeljno održavaju u italijanskim bolnicama.

Pored glinenih kreacija, kojima su deca poverila svoje nade i misli, drvo će biti ukrašeno sa preko 50.000 inteligentnih led dioda, stvarajući evokativne i dinamične svetlosne prikaze. A pored jelke izabrane za Trg Svetog Petra u Vatikan će biti doneta i druga manja drveća koja će biti izložena u kancelarijama i zgradama Svete stolice i u Apostolskoj palati Kastel Gandolfa.

Drvo postavljeno na Trgu pored obeliska ostaće izloženo do kraja božićne sezone. Zahvaljujući saradnji sa „Konlenjo“ iz Milana, njegovo drvo će biti korišćeno za izradu društveno, umetničkih i liturgijskih korisnih predmeta, unapređujući i promovišući cirkularnu ekonomiju, u skladu sa enciklikom Laudato si.

Ovogodišnje jaslice, koje su već u izgradnji na Trgu poklon su Nadbiskupije Kjeti-Vasto, zajedno sa Udruženjem prijatelja jaslica iz Atese, Slobodnim bratstvom umetnika i Zatvorskim obrazovnim centrom Santi Pjetro i Paolu u Vastu. Tema je „Velika misterija“ i karkteriše je obim i vrednosti solidarnosti i gostoprimstva. U njenom stvaranju su učestvovali i zatvorenici, koji su bili uključeni u obrazovni program.

Devedeset opština u provincijama Kjeti i Peskara, zajednom sa 146 parohija nabiskupije, takođe učestvuje u umetničkom stvaralaštvu. Jaslice su smeštene među krakaterističnim građevinama sa slamnatim krovovima, inspirisane drevnim Paljarelima ili Pinčareima, jednstovnim seljačkim kućama napravljenim od zemlje i slame.

Figure u prirodnoj veličini i evokativni pejzaži osmišljeni su da rekreiraju Vitlejem kakav je bio u vreme Isusovog rođenja. Konačno, jasle u dvorani Pavla VI poverene su majstorima karnevala u Vijaređu, rekreirajući pomorsku atmosferu neraskidivo povezanu sa životima ribara. U ovom kontekstu, mudraci su prikazani kao moreplovci koji donose darove bogatstva Mediterana.