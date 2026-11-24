EMIR SULJAGIĆ RAZOTKRIO NASERA ORIĆA: Otimao je humanitarnu pomoć
NASER Orić, kojeg današnji muslimani žele predstaviti kao heroja, je otimao humanitarnu pomoć da bi nahranio svog konja.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić otkrio je to u jednom od svojih izjava.
(alo.rs)
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