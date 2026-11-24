LUKAŠENKO UBEĐEN: Moskva, Kijev i Minsk bi brže okončali rat bez Evropljana
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko smatra da bi Rusija, Ukrajina i Belorusija brže postigle dogovor o završetku ukrajinskog sukoba u trilateralnom formatu nego uz učešće Evropljana.
-Brže nego sa vama (Evropljanima) bismo postigli dogovor o okončanju ovog rata, budućem uređenju i tako dalje. I ljudi bi to prihvatili, rekao je Lukašenko za francuski list „Poan“.
Kako je naveo, ruski predsednik Vladimir Putin pobeđuje u ukrajinskom sukobu.
-Predsednik Putin ipak pobeđuje na frontu. Kako god da se stvari posmatraju, on pobeđuje, naglasio je Lukašenko.
Garant bezbednosti Zelenskog
Predsednik Belorusije istakao je da je spreman da zajedno sa Vladimirom Zelenskim dođe na pregovore sa Putinom.
-Vladimir Zelenski i ja mogli bismo da sednemo i zajedno otputujemo u Moskvu. Nas dvojica. Ja bih, kao garant njegove bezbednosti, mogao da sednem sa njim i otputujem u Moskvu, kazao je Lukašenko.
Predsednik Belorusije uveren je da bi takav format pregovora imao perspektivu, kao i da bi trojica lidera mogla zajedno da odluče kakva će biti budućnost tri države – Ukrajine, Belorusije i Rusije.
„Mi smo tri slovenska naroda. Naša će biti glavna uloga. Ovde, u ovom regionu, tri glavna slovenska naroda su i istorijski i danas ti koji će odlučivati o tome kako će živeti dalje“, napomenuo je Lukašenko.
Na opasku novinara da Zelenski neće prihvatiti takav format pregovora, Lukašenko je odgovorio:
"Ako ne pristane, neka ratuje. Neka sam ode na front sa automatom i ratuje. Rat traje i treba ga zaustaviti. A mi bismo mogli da se dogovorimo.“
(sputnikportal.rs)
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