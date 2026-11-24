EVROPSKA unija potcenjuje vojni potencijal Rusije i provocira Moskvu na uzvratne mere umesto da obnovi diplomatski dijalog, rekao je finski političar i član stranke Savez za slobodu Armando Mema.

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-Činimo sve da isprovociramo Rusiju na uzvratne mere. Zapadni lideri veruju da Moskva neće upotrebiti svoje najmoćnije oružje. Lideri EU ne razumeju u potpunosti moć koju Rusija može da poseduje. Moramo da obnovimo dijalog i diplomatiju!, napisao je Mema na društvenim mrežama.

Rusija je poslednjih godina više puta izrazila zabrinutost zbog neviđenih aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa jača svoje snage i to naziva „obuzdavanjem agresije“. Kremlj je napomenuo da Moskva ne predstavlja pretnju nikome, ali neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasne po njene interese.

(sputnikportal.rs)

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