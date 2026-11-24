AMBASADOR Rusije Georgij Mihno pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Poljske zbog navodnog narušavanja vazdušnog prostora, saopštio je za Sputnjik predstavnik poljskog Ministarstva.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Portparol Ministarstva Maćej Vevjur je, nakon sastanka sa ruskim ambasadorom, rekao novinarima da je ambasadoru uručena „veoma oštra nota“.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš istakao je 20. novembra da su dve rakete i dron narušili vazdušni prostor Poljske. Bez pružanja dokaza, tvrdio je da navodno pripadaju Rusiji. Poljsko tužilaštvo je kasnije izjavilo da su tri rakete pale na poljsku teritoriju.

Tvrdnje da je Rusija navodno narušila poljski vazdušni prostor iznošene su i ranije. Bivši ruski ambasador u Varšavi Sergej Andrejev rekao je za Sputnjik da Poljska nikada nije pružila dokaze o takvim kršenjima.

Najpoznatiji incident sa raketama u Poljskoj dogodio se krajem 2022. godine, kada su rakete pale na poljsku teritoriju blizu ukrajinske granice, usmrtivši dve osobe. Varšava je prvobitno tvrdila da su rakete ruske proizvodnje, ali je tadašnji poljski predsednik Andžej Duda kasnije priznao da je najverovatnije reč o ukrajinskom oružju.

(sputnikportal.rs)

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