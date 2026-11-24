OD Vladimira Zelenskog nema zahvalnosti – samo pretnje, pritisci i eskalacija, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsednika za ekonomsko-investicionu saradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev.

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

On je tim rečima prokomentarisao intervju Zelenskog američkim medijima.

Kako su naveli mediji, Zelenski želi da američki Kongres izvrši pritisak na predsednika Rusije Vladimira Putina ako američki lider Donald Tramp ne uspe da zaključi mirovni sporazum za rešavanje ukrajinske krize.

(sputnikportal.rs)

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