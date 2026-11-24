PUTIN UPOZORIO EVROPU: Imaćete manje ruskog gasa i nafte, ali mnogo više problema
EVROPA će imati manje gasa i nafte iz Rusije, ali će problema imati više, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin, komentarišući odluku Evropljana da odustanu od ruskih energenata.
-Pokušaji da se ograniče isporuke ruskog goriva na spoljna tržišta imaće posledice po same Evropljane. Sama Rusija nikada nije ograničavala isporuke nigde, a odluke evropskih lidera nisu mudre niti izbalansirane, naveo je on.
Putin je na sednici Komisije za pitanje razvoja energetskog kompleksa i ekološke bezbednosti rekao i da Kijev ne prekida sa pokušajima napada na ruske rafinerije i druge kapacitete, uprkos pozivu američkog predsednika Donalda Trampa da to ne čini.
-Uzvratne dejstva s naše strane su neizbežna, rekao je on.
Dodao je i da je situacija na tržištu naftnih proizvoda i dalje složena.
Prema Putinovim rečima, ruske kompanije, bez obzira na geopolitičke okolnosti, zauzimaju vodeće pozicije na globalnim energetskim tržištima.
Kako je istakao, ovaj sektor prednjači po modernim tehnologijama i naprednim kompetencijama.
Istakao je i da je država uspela da očuva stabilnost unutrašnjeg tržišta goriva.
Nakon najviših nivoa zabeleženih početkom oktobra, cene benzina su se u većini ruskih regiona uglavnom stabilizovale, rekao je Putin.
(sputnikportal.rs)
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