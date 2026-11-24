POSTOJI rizik da se sukob u Ukrajini proširi na Sredozemno more, nakon što su ukrajinske snage dronom napale rusku korvetu „Merkuri” u blizini obale Libije.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

Ovo upozorenje izneo je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, prenosi agencija Anadolija.

-Zabrinjavajuće je što bi se rat između Rusije i Ukrajine mogao proširiti na prostor udaljen svega nekoliko stotina kilometara od Italije, rekao je on.

Foto: Tanjug/Satellite image ©2026 Vantor via AP

Ministar je naglasio da bi takav scenario mogao da destabilizuje i situaciju u Libiji, zemlji koja se još uvek suočava sa unutrašnjim političkim podelama. Istakao je da se vojna eskalacija u Sredozemnom moru mora izbeći po svaku cenu.

Foto: AP Photo/Marius Burgelman Antonio Tajani

Prethodno je italijanski potpredsednik vlade Mateo Salvini osudio napad na „Merkuri” kod libijske obale. On je izjavio da mu nije jasno kako bi potapanje ruskog plovila u libijskim vodama moglo imati bilo kakve veze sa odbranom ukrajinske teritorije.

lenta.ru

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