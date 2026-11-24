UPOZORENJE IZ RIMA: Ukrajinski napad na rusku korvetu mogao bi da zapali Mediteran
POSTOJI rizik da se sukob u Ukrajini proširi na Sredozemno more, nakon što su ukrajinske snage dronom napale rusku korvetu „Merkuri” u blizini obale Libije.
Ovo upozorenje izneo je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, prenosi agencija Anadolija.
-Zabrinjavajuće je što bi se rat između Rusije i Ukrajine mogao proširiti na prostor udaljen svega nekoliko stotina kilometara od Italije, rekao je on.
Ministar je naglasio da bi takav scenario mogao da destabilizuje i situaciju u Libiji, zemlji koja se još uvek suočava sa unutrašnjim političkim podelama. Istakao je da se vojna eskalacija u Sredozemnom moru mora izbeći po svaku cenu.
Prethodno je italijanski potpredsednik vlade Mateo Salvini osudio napad na „Merkuri” kod libijske obale. On je izjavio da mu nije jasno kako bi potapanje ruskog plovila u libijskim vodama moglo imati bilo kakve veze sa odbranom ukrajinske teritorije.
lenta.ru
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