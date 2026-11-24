TEŠKA SITUACIJA U RUSIJI Putin: Situacija na našem tržištu naftnih derivata nije dobra
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je situacija na ruskom tržištu naftnih derivata trenutno teška, kao i da su mere odmazde zbog ukrajinskih napada na energetske objekte neizbežne.
-Trenutna situacija na tržištu naftnih derivata ostaje teška. U tom smislu, želeo bih da skrenem pažnju svojih kolega na potrebu da se nastavi sa brzim reagovanjem na ravnotežu ponude i potražnje goriva širom Rusije. Vidimo da kijevski režim nastavlja napade na objekte naših rafinerija, rekao je Putin na sastanku Komisije za strateški razvoj gorivno-energetskog kompleksa i bezbednost životne sredine, prenose RIA Novosti.
Putin je kazao da su se cene benzina u većini ruskih regiona stabilizovale, nakon što su dostigle vrhunac početkom oktobra, kao i da se održava stabilnost na domaćem tržištu goriva.
Dodao je da eskalacija napada na energetsku strukturu, koju je Ukrajina pokrenula početkom juna, ne može da nanese kritičnu štetu ruskoj ekonomiji, kao i da Ukrajina nastavlja pokušaje napada na ruske rafinerije nafte, uprkos direktnom pozivu predsednika SAD Donalda Trampa da se to zaustavi.
-Vidimo da kijevski režim nastavlja napade na naše prerađivačke postrojenja. Uzgred, uprkos pozivu i direktnom zahtevu predsednika SAD da se uzdrže od ovih napada, kijevske vlasti ne slušaju takav savet, zaključio je Putin.
Govoreći o situaciji ne međunarodnom tržištu energentima, Putin je rekao da "uprkos izazovnoj geopolitičkoj situaciji, ruske kompanije zauzimaju vodeće pozicije na globalnim energetskim tržištima".
Prema njegovim rečima, ograničenja izvoza ruskih energenata u Evropu imaju ozbiljne posledice po same Evropljane.
-Vidimo kontinuirane pokušaje da se ograniči izvoz (ruskih) energenata u Evropu. Više puta sam napomenuo i sada je očigledno, takoreći, da takve akcije imaju ozbiljne posledice, ali pre svega za same Evropljane. Imaće manje naše nafte i gasa, a više problema, ocenio je Putin.
Putin je najavio da će Rusija proširiti svoja energetska tržišta.
-Mi ćemo, zauzvrat, proširiti naša tržišta prodaje i sarađivati sa predvidljivim, odgovornim partnerima. U tom smislu, moramo nastaviti sveobuhvatan razvoj novih pravaca snabdevanja energijom, uključujući jačanje Transarktičkog transportnog koridora, sa njegovom glavnom deonicom, severnim morskim putem, rekao je Putin.
(Tanjug)
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