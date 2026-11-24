Javio se Jorgos Barcokas i sve otkrio.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Milutinov mogao bi da se vrati u sastav Olimpijakosa za utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva u 14. kolu Evrolige, najavio je trener grčkog tima Jorgos Barcokas.

Srpski centar još nije učestvovao u treninzima pet na pet, ali bi prema rečima stručnjaka iz Pireja već tokom utorka trebalo da se priključi ostatku ekipe.

- Mislim da će igrati. U dobrom je stanju. Nikola je radio samostalno i nije se pridružio na treningu pet na pet, ali u toku utorka hoće - rekao je Barcokas.

Milutinova su od početka sezone pratile povrede. Najpre je imao upalu tetive leve noge, zatim je povredio prst stopala desne noge, a potom je doživeo i prelom kažiprsta.

Zbog problema sa povredama nije se našao ni na širem spisku reprezentacije Srbije za novembarski kvalifikacioni prozor.

Olimpijakos se pred duel sa izraelskim predstavnikom nalazi u vrhu tabele Evrolige, zajedno sa Valensijom, sa 10 pobeda i tri poraza.

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