BROJ dece koja živi u zonama sukoba, dostigao je lane crni rekord. U najnovijem izveštaju humanitarna organizacija "Sačuvajte decu", navodi da je 589 miliona mališana širom sveta živelo u zonama sukoba. To je najviše otkako se vodi evidencija, od 1990, i više nego dvostruko u odnosu na sredinu 90-godina prošlog veka.

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- Za milione dece, strah, nasilje i raseljavanje, deo su svakodnevice - kaže za Dojče vele Florijan Vestfal, izvršni direktor nemačkog ogranka organizacije. - Ovo mora biti poziv na buđenje za međunarodnu zajednicu.

Otprilike dvoje od petoro dece u Africi i na Bliskom istoku živelo je lane u zonama sukoba. Samo u Africi nalazi se 44 odsto ukupne cifre pogođenih mališana, dok je na Bliskom istoku, njihov broj skočio za gotovo trećinu, sa 52 miliona u 2024, na 67 miliona 2025. Izloženost dece sukobima u Africi više se nego utrostručila u proteklih 15 godina, pri čemu je udeo dece koja žive u zonama sukoba porastao sa 12 odsto u 2010, na 39 odsto u 2025.

Iste godine, potvrđena su 8.322 uskraćivanja pristupa humanitarnoj pomoći, što je 16 puta više u odnosu na stanje pre deceniju. Taj broj je 2015, iznosio 509, a prijavljeno je samo osam incidenata kada su UN uspostavile Mehanizam za praćenje i izveštavanje, 2005. Na Palestinske teritorije otpada ogromna većina slučajeva, 5.946, više od 70 odsto svih potvrđenih slučajeva u svetu.

Studija pokazuje da su UN globalno potvrdile 38.967 teških kršenja prava najmlađih. Više od polovine slučajeva, dogodilo se u samo tri oblasti, na Palestinskim teritorijama, gde je 12.449 potvrđenih kršenja, što je gotovo trećina ukupnog broja, zatim u u Demokratskoj Republici Kongo i u Nigeriji.

Lane su, u sukobima ubijena su ili osakaćena 14.224 mališana, a registrovano je rekordnih, 5.128 otmica dece. Bio je 1.787 seksualnih nasilja, što je porast od čak 71 procenat u protekloj deceniji.