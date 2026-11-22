PRONAĐENO VIŠE OD 100 KILOGRAMA DROGE: Uhapšeni muškarac i žena
ZAGREBAČKA policija pronašla je 101 kilogram marihuane, kokain, oružje i municija u Ivanić Gradu i uhapsila muškarca i ženu.
Uhapšeni su 43-godišnji muškarac i 39-godišnja ženu koji se sumnjiče da su nabavljali drogu za dalju preprodaju.
Drogu su skrivali u dve kuće u Graberju Ivanićkom gde su je mešali sa dodacima i prepakivali.
Policija je juče u pretresu prve kuće pronašla 562 grama kokaina, te nešto više od kilogram dodataka za povećanje mase droge, prenose hrvatski mediji.
Pronađeni su puška i poluautomatski pištolj, 58 komada municije za pištolj, digitalna vaga za precizno merenje, te novac za koji se sumnja da potiče od preprodaje droge.
U drugoj kući pronađeno je 101,4 kilograma marihuane, zapakovane u dve kartonske kutije.
Osumnjičeni su, nakon kriminalističke obrade, predati u pritvor i protiv njih je, podnesena krivična prijava zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet droge. Muškarac se tereti i za prekršaj iz Zakona o nabavki i posedovanju oružja.
(SRNA)
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