TEKSAS je u četvrtak pogubio Reinalda Denesa, a sam postupak trajao je duže od sat vremena jer je zatvorsko osoblje imalo poteškoća da pronađe odgovarajuću venu za dve igle kroz koje je trebalo da uđe smrtonosna doza pentobarbitala.

Foto: Tanjug/Texas Department of Criminal Justice/Florida Department of Corrections via AP

Denes, koji je proglašen krivim za teško ubistvo Janoša Suča – trgovca dijamantima koji je u januaru 1996. godine pronađen u svojoj kancelariji u Hjustonu sa višestrukim prostrelnim ranama – bio je druga osoba pogubljena u SAD tog dana. Prethodno je Florida izvršila svoje 20. pogubljenje u ovoj godini – rekordnu brojku – pogubivši Tomasa Mičela Overtona.

Pre početka postupka, Denes je dao kratku izjavu, a zatim rekao upravniku zatvora: "Samo napred, upravniče!"

Foto: Tanjug/Texas Department of Criminal Justice via AP Reinaldo Denes

Gotovo odmah počeo je da viče od bola, psuje i preklinje "oca" da ga "pusti da ode". Žalio se na bolove u nozi, a zatim rekao: "Mislim da ovo nije normalno. Uzmi me, Oče. Ne dozvoli da ovako patim. Hajde".

Postupak je okončan u 19.07, 63 minuta nakon što je Denes vezan za nosila. Minut kasnije, nakon što ga je pregledao lekar, u 19.08 konstatovana je smrt u zatvoru u Hantsvilu.

Zvaničnici zatvora izjavili su da su sve procedure ispoštovane u skladu sa propisima.

Ovo se dogodilo u trenutku kada je Florida izvršila svoje 20. pogubljenje u ovoj godini – rekord za tu saveznu državu – pogubivši muškarca osuđenog za ubistvo trudnice i njenog supruga tokom provale u njihov dom.

Tomas Mičel Overton (71) proglašen je mrtvim u 18.19, nakon što mu je u državnom zatvoru Floride u Rejfordu ubrizgana kombinacija tri leka. U svojoj poslednjoj izjavi, negirao je da je ikada provalio u kuću tog para ili ih napao, rekavši: "Nikada nisam nikoga ubio".

Pogubljenja dvojice sedamdesetogodišnjaka u istom danu ukazuju na to da zatvorenici koji čekaju izvršenje smrtne kazne u SAD postaju sve stariji. Overton je osuđen za ubistvo Majkla i Suzan Mekajvor, kao i njihovog nerođenog deteta, tokom provale u njihovu kuću na Florida Kizu u avgustu 1991. godine.

Denes je osuđen za teško ubistvo (koje povlači smrtnu kaznu) u slučaju smrti Janoša Suča, trgovca dijamantima, koji je u januaru 1996. godine pronađen mrtav u svojoj kancelariji sa višestrukim prostrelnim ranama.

Florida je ove godine izvršila više od polovine od ukupno 39 pogubljenja u SAD, pod upravom Rona Desantisa, guvernera ove savezne države iz Republikanske stranke kojem ističe mandat, a koji je – više nego većina drugih guvernera – intenzivno primenjivao smrtnu kaznu. Do pogubljenja u četvrtak došlo je u trenutku kada se u SAD ponovo preispituje primena smrtne kazne, nakon neuspelog pokušaja pogubljenja Kriste Pajk u Tenesiju u oktobru.

Teksas je 2000. godine postavio rekord po broju izvršenih smrtnih kazni, kada je pogubljeno 40 ljudi. Denes je deveta osoba koju je ova savezna država pogubila ove godine.

(rt.rs)

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