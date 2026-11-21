KINESKA „ZVER” NA NEBU U PUNOJ SNAZI: Najnapredniji stelt lovac J-20 prvi put snimljen sa brutalnim arsenalom naoružanja!
NOVI snimci najsposobnijeg kineskog lovca, modela J-20A, prvi put prikazuju letelicu koja na spoljnim nosačima ispod krila nosi osam raketa vazduh-vazduh sa radarskim navođenjem.
Reč je o avionu iz jedne od najnovijih proizvodnih serija, koji je opremljen motorima WS-15 nove generacije. Ovo je prvi put da je ova unapređena varijanta lovca, namenjenog za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, viđena u ovakvoj konfiguraciji. Smatra se da motori WS-15 značajno povećavaju masu pri uzletanju aviona J-20 i poboljšavaju njegove letne karakteristike, omogućavajući nošenje težeg borbenog tereta uz manji negativan uticaj na performanse leta u poređenju sa starijim varijantama.
Osam vidljivih projektila – za koje se čini da su rakete vazduh-vazduh tipa PL-15, namenjene za dejstvo van vizuelnog dometa – postavljeno je u parovima na četiri nosača ispod krila. Budući da J-20 poseduje i unutrašnje spremnike za naoružanje, spoljne rakete predstavljaju dopunu standardnom, skrivenom teretu, čime ukupan broj raketa vazduh-vazduh dostiže 16. Ovaj tip rakete prvi put je borbeno testiran u maju 2025. godine od strane Ratnog vazduhoplovstva Pakistana, pri čemu joj se pripisuje obaranje između jednog i četiri indijska lovca tipa „Rafal”. Prema procenama brojnih zapadnih analitičara, raketa PL-15 značajno nadmašuje američku raketu vazduh-vazduh tipa AIM-120D. Njene mogućnosti podstakle su Sjedinjene Države da razviju napredniji model, AIM-260, kako bi povratile ravnotežu u naoružanju svojih lovaca u odnosu na kineske pandane.
Ratno vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke armije Kine nabavilo je avione J-20 u većem broju nego što je to slučaj sa bilo kojim drugim tipom lovca koji su, nakon Hladnog rata, uvele druge vazduhoplovne snage širom sveta. Time su kineske vazduhoplovne jedinice širom zemlje stekle iskustvo u delovanju kako zajedno sa modernim lovcima pete generacije, tako i protiv njih. Dok je američki rival, avion F-35, prvenstveno razvijen kao jurišni lovac – uz sekundarnu sposobnost borbe u vazduhu – avion J-20 je od samog početka koncipiran kao lovac za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Njegove glavne prednosti uključuju znatno veći i snažniji radar, superiorne letne karakteristike, kao i veći kapacitet za nošenje raketa. Video-snimci iz decembra 2025. godine prvi put su potvrdili da je završena serijska proizvodnja prve grupe aviona J-20 opremljenih sa dva turboventilatorska motora WS-15, pri čemu je prvi let jednog takvog serijskog primerka, prema izveštajima, obavljen 27. decembra. Ovo je usledilo nakon niza kontinuiranih unapređenja dizajna između različitih proizvodnih serija.
Ne očekuje se da će lovci J-20 u većini operacija nositi rakete na spoljnim nosačima, jer to narušava njihova „stelt” svojstva (smanjenu uočljivost za radare), koja predstavljaju jednu od njihovih najznačajnijih prednosti u odnosu na napredne lovce „generacije 4+”, kao što je J-16. Ipak, spoljno nošenje naoružanja ne samo da omogućava avionima da ponesu veći broj raketa, već i da nose ubojna sredstva većeg prečnika koja ne mogu stati u unutrašnje spremnike za oružje. Najznačajniji primer je raketa PL-17, za koju se procenjuje da ima domet od 500 kilometara i koja je, po svemu sudeći, dizajnirana da ugrozi važne pomoćne vazduhoplove koji deluju na velikim udaljenostima. Ovu raketu trenutno uglavnom nose lovci J-16. Obuka za delovanje sa raketama na spoljnim nosačima, uz moguću integraciju rakete PL-17, značajno bi povećala operativnu fleksibilnost jedinica opremljenih lovcima J-20.
(militarywatchmagazine.com)
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