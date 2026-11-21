NOVI snimci najsposobnijeg kineskog lovca, modela J-20A, prvi put prikazuju letelicu koja na spoljnim nosačima ispod krila nosi osam raketa vazduh-vazduh sa radarskim navođenjem.

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Reč je o avionu iz jedne od najnovijih proizvodnih serija, koji je opremljen motorima WS-15 nove generacije. Ovo je prvi put da je ova unapređena varijanta lovca, namenjenog za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, viđena u ovakvoj konfiguraciji. Smatra se da motori WS-15 značajno povećavaju masu pri uzletanju aviona J-20 i poboljšavaju njegove letne karakteristike, omogućavajući nošenje težeg borbenog tereta uz manji negativan uticaj na performanse leta u poređenju sa starijim varijantama.

Osam vidljivih projektila – za koje se čini da su rakete vazduh-vazduh tipa PL-15, namenjene za dejstvo van vizuelnog dometa – postavljeno je u parovima na četiri nosača ispod krila. Budući da J-20 poseduje i unutrašnje spremnike za naoružanje, spoljne rakete predstavljaju dopunu standardnom, skrivenom teretu, čime ukupan broj raketa vazduh-vazduh dostiže 16. Ovaj tip rakete prvi put je borbeno testiran u maju 2025. godine od strane Ratnog vazduhoplovstva Pakistana, pri čemu joj se pripisuje obaranje između jednog i četiri indijska lovca tipa „Rafal”. Prema procenama brojnih zapadnih analitičara, raketa PL-15 značajno nadmašuje američku raketu vazduh-vazduh tipa AIM-120D. Njene mogućnosti podstakle su Sjedinjene Države da razviju napredniji model, AIM-260, kako bi povratile ravnotežu u naoružanju svojih lovaca u odnosu na kineske pandane.

🚨🇨🇳 PENTAGON IN PANIC: CHINA'S MOST ADVANCED STEALTH FIGHTER J-20A GOES ‘BEAST MODE’ China’s upgraded J-20A stealth fighter appears to pair its new Chinese-built WS-15 engines with eight missiles mounted under its wings. A November 18 image may offer the first clear look at this version flying in “beast mode,” according to aviation analyst Andreas Rupprecht. 🔸 The missiles hang in pairs from four mounts, two under each wing. They resemble China’s radar-guided PL-15, an air-to-air missile designed to reach aircraft well beyond the distance at which pilots can see them. 🔸 A J-20 had already been photographed with eight missiles under its wings earlier in November. What caught Rupprecht’s eye in the newer image was the combination of that load and what he identified as the upgraded engines. 🔸 The Chinese-built WS-15 delivers more thrust than the J-20’s earlier engines. That extra power matters when a fighter carries the weight and drag of eight exposed missiles, though how much speed or range the J-20A retains with them is still an open question. 🔸 For scale, the original J-20 can carry four long-range missiles in its main bay and one short-range missile on each side. The eight weapons visible under the wings alone outnumber that entire internal load. The bay doors are closed in the image, so the total aboard is unknown. 🔸 Carrying weapons inside helps give the J-20 its radar-evading shape. Hanging missiles under the wings gives radar more surfaces to pick up, a trade-off that even a more powerful engine can’t erase. If China clears the configuration for service, its air force could use the same fighter with its weapons tucked away for stealth or with a heavier load that gives pilots more shots before they have to return and rearm. Does ‘Beast Mode’ make J-20A deadlier or more vulnerable? — NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) November 20, 2026

Ratno vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke armije Kine nabavilo je avione J-20 u većem broju nego što je to slučaj sa bilo kojim drugim tipom lovca koji su, nakon Hladnog rata, uvele druge vazduhoplovne snage širom sveta. Time su kineske vazduhoplovne jedinice širom zemlje stekle iskustvo u delovanju kako zajedno sa modernim lovcima pete generacije, tako i protiv njih. Dok je američki rival, avion F-35, prvenstveno razvijen kao jurišni lovac – uz sekundarnu sposobnost borbe u vazduhu – avion J-20 je od samog početka koncipiran kao lovac za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Njegove glavne prednosti uključuju znatno veći i snažniji radar, superiorne letne karakteristike, kao i veći kapacitet za nošenje raketa. Video-snimci iz decembra 2025. godine prvi put su potvrdili da je završena serijska proizvodnja prve grupe aviona J-20 opremljenih sa dva turboventilatorska motora WS-15, pri čemu je prvi let jednog takvog serijskog primerka, prema izveštajima, obavljen 27. decembra. Ovo je usledilo nakon niza kontinuiranih unapređenja dizajna između različitih proizvodnih serija.

Ne očekuje se da će lovci J-20 u većini operacija nositi rakete na spoljnim nosačima, jer to narušava njihova „stelt” svojstva (smanjenu uočljivost za radare), koja predstavljaju jednu od njihovih najznačajnijih prednosti u odnosu na napredne lovce „generacije 4+”, kao što je J-16. Ipak, spoljno nošenje naoružanja ne samo da omogućava avionima da ponesu veći broj raketa, već i da nose ubojna sredstva većeg prečnika koja ne mogu stati u unutrašnje spremnike za oružje. Najznačajniji primer je raketa PL-17, za koju se procenjuje da ima domet od 500 kilometara i koja je, po svemu sudeći, dizajnirana da ugrozi važne pomoćne vazduhoplove koji deluju na velikim udaljenostima. Ovu raketu trenutno uglavnom nose lovci J-16. Obuka za delovanje sa raketama na spoljnim nosačima, uz moguću integraciju rakete PL-17, značajno bi povećala operativnu fleksibilnost jedinica opremljenih lovcima J-20.

(militarywatchmagazine.com)

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