DANA 21. novembra 2026. godine kanal AbuAliExpress objavio je da je Iranska revolucionarna garda izvela napade na dve američke vojne baze u Bahreinu, konkretno na baze Šeik Isa i Al Džufair.

Foto: AI generated/ChatGPT

Napadi su izvedeni u večernjim časovima, što predstavlja značajno zaoštravanje tenzija u regionu.

Pored toga, ministar unutrašnjih poslova Bahreina saopštio je da je u iranskom napadu pogođen i jedan industrijski objekat, ali nije izneo dodatne detalje o tom incidentu.

Situacija se i dalje razvija, pa bi u narednom periodu mogle da se pojave nove informacije.

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