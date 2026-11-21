IRANCI UNIŠTILI DVE BAZE SAD U BAHREINU: Gore Šeik Isa i Al DŽufair
DANA 21. novembra 2026. godine kanal AbuAliExpress objavio je da je Iranska revolucionarna garda izvela napade na dve američke vojne baze u Bahreinu, konkretno na baze Šeik Isa i Al Džufair.
Napadi su izvedeni u večernjim časovima, što predstavlja značajno zaoštravanje tenzija u regionu.
Pored toga, ministar unutrašnjih poslova Bahreina saopštio je da je u iranskom napadu pogođen i jedan industrijski objekat, ali nije izneo dodatne detalje o tom incidentu.
Situacija se i dalje razvija, pa bi u narednom periodu mogle da se pojave nove informacije.
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