TRAMP OBJAVIO FOTOGRAFIJE SA PUTINOM I SI ĐINPINGOM: Neočekivana poruka američkog predsednika
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social seriju fotografija sa susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u kineskom gradu Šenženu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).
Na jednoj od fotografija prikazani su Tramp i Putin tokom rukovanja, uz opis "Moj prijatelj".
Na drugoj fotografiji kineski predsednik Si Đinping dočekuje Trampa na stepenicama aviona, a uz snimak stoji natpis "Prijatelji".
Susret lidera tri zemlje održan je u četvrtak 19. novembra u državnoj rezidenciji Ćilin Šanžuang u Šenženu i trajao je oko sat i po.
Reč je o prvom trilateralnom sastanku predsednika SAD, Rusije i Kine.
Nakon razgovora usvojena je zajednička deklaracija, u kojoj su se strane obavezale na dijalog o smanjenju nuklearnih rizika, stabilnosti energetskog snabdevanja i reformi Ujedinjenih nacija.
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