OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za nedelju 22. novembar: Evo koji znaci rešavaju pravna pitanja a koji partnerske, porodične probleme
SUNCE, simbol vitalnosti, volje, svesti, ugleda, položaja, autoriteta, posle godinu dana, 22. novembra, u 8.24, ulazi u znak Strelca donoseći priliv optimizma, entuzijazma, želju za učenjem i usvajanjem novih znanja.
Zato će narednih mesec dana naglasak biti na rešavanju pravnih pitanja, zakonodavstvu, putovanjima, visokom obrazovanju, kontaktima sa strancima, kao i na duhovnim temama.
Njegov uticaj će narednih mesec dana najviše osetiti vatreni i vazdušni znaci - Ovnovi, Lavovi, Strelci, Blizanci, Vage i Vodolije.
Na udaru opozicije koju Sunce pravi sa Uranom su Blizanci i Strelci, kao i Device i Ribe, koje očekuju promene planova, svađe u partnerskim odnosima, porodične rasprave, sukobi sa uatoritetima.
Istovremeno, formira se inkonjunkcija između Merkura (logika, intelekt, komunikacije) u pronicljivoj Škorpiji i Saturna (mudrost, stabilnost, ali i prepreke, ograničenja) u znaku svog pada. Ovaj aspekt upozorava na probleme u komunikaciji, sa ugovorima, finansijama, dokumentacijom, na kraćim putovanjima.
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