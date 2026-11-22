DANAS SLAVIMO JEDNOG OD NAJVEĆIH ISCELITELJA: Obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje, a u manastiru Tumane se dešava nešto posebno
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom Nektariju Eginskom, jednom od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva. Praznik se svečano obeležava i u manastiru Tumane, gde se od 2017. godine čuva čestica njegovih moštiju.
Sveti Nektarije, rođen kao Anastasije Kefalas, bio je pravoslavni teolog, episkop i svetitelj.
Rođen je 1. oktobra 1846. godine u Trakiji, u siromašnoj porodici. Posle osnovnog obrazovanja preselio se u Carigrad, a 1866. godine otišao je na ostrvo Hios, gde je radio kao učitelj. Deset godina kasnije zamonašio se i dobio ime Lazar.
Godine 1877. rukopoložen je u čin jerođakona i dobio ime Nektarije. Nekoliko godina kasnije otišao je u Atinu, gde je 1885. godine diplomirao na Bogoslovskom fakultetu. Naredne godine rukopoložen je u čin sveštenika, a potom unapređen u čin arhimandrita i postavljen za sekretara Aleksandrijske patrijaršije. Za mitropolita Pentapolskog izabran je 1889. godine.
Poslednje godine života proveo na Egini
Nektarije je 1892. godine preuzeo službu propovednika u Grčkoj, a od 1894. do 1908. godine rukovodio je bogoslovskom školom u Atini. Poslednje godine života proveo je na grčkom ostrvu Egini, gde je osnovao manastir Svete Trojice.
U pravoslavnom svetu poštuje se kao veliki čudotvorac i molitveni zastupnik u bolesti i životnim iskušenjima.
Preminuo je 8. novembra 1920. godine u Atini. Carigradska patrijaršija kanonizovala ga je 1961. godine.
Praznik Svetog Nektarija u manastiru Tumane
Praznik Svetog Nektarija svečano se obeležava i u manastiru Tumane, gde se čestica njegovih moštiju čuva od 2017. godine. Vernici mogu da joj se poklone tokom cele godine. Sveta liturgija biće služena u 9 časova, a sveta tajna Jeleosvećenja u 11 časova.
Jeleosvećenje je sveta tajna u kojoj se vernici, kroz molitve sveštenika i pomazivanje osvećenim uljem, mole za isceljenje duše i tela, ukrepljenje u bolesti i oproštaj grehova. Nije namenjeno samo teško bolesnima, već svim vernicima koji mu pristupaju sa verom i molitvom.
Iguman manastira Tumane, arhimandrit Dimitrije, pozvao je vernike da praznik provedu u manastiru, prisustvuju bogosluženjima i poklone se čestici moštiju Svetog Nektarija.
"Mošti Svetog Nektarija dočekane su u Tumanu 2017. godine sa posebnom ljubavlju. Od tada se, po molitvama ovog svetitelja, projavljuju dela Gospodnja, kako je i sam Sveti Nektarije zaveštao. Kao i prethodnih godina, i ove će posle Svete liturgije biti služena Sveta tajna Jeleosvećenja, za isceljenje bolesnih, kao i za svaki blagoslov i napredak", naveo je arhimandrit Dimitrije.
Vernici se mole svecu za zdravlje i isceljenje
Sveti Nektarije Eginski poštuje se i kao zaštitnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, čija je krsna slava posvećena ovom svetitelju.
Njegovoj molitvenoj pomoći posebno se obraćaju oboleli od malignih bolesti, tražeći snagu i utehu tokom lečenja.
Prema predanju, prvo čudo dogodilo se na dan njegovog upokojenja. Jedan od bolesnika koji je ležao u istoj sobi bio je paralizovan u donjem delu tela. Nakon što je neko slučajno stavio Nektarijev džemper na njegov krevet, bolesnik je, prema predanju, ozdravio.
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