UKRAJINA NAPALA KALINJINGRAD: Detalji drame iznad Baltika - Ruska PVO delovala hitro, umešala se Finska
IZVEŠTAJI o aktivnosti dronova i dejstvu ruske protivvazdušne odbrane u blizini baze Baltičke flote u Baltijsku, lučkom gradu u ruskoj eksklavi Kalinjingrad, ukazuju na moguću novu eskalaciju sukoba, samo nekoliko sati nakon potvrđenog napada na teretni brod koji je plovio ka Kalinjingradu u Finskom zalivu, prenosi EUalajv.
Ukrajinski kanali koji prate vojna dešavanja i lokalni nalozi izvestili su o više eksplozija, zvucima dronova i aktivnostima ruske protivvazdušne odbrane iznad Baltijska uveče 21. novembra. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Kalinjingradu i okolnim oblastima oko 19 časova po lokalnom vremenu.
Guverner Kalinjingradske oblasti Aleksej Bespozvanih potvrdio je da je u Nemanjskom okrugu aktiviran sistem za uzbunjivanje nakon što je uočen sumnjivi vazdušni objekat koji se približavao iz pravca Litvanije. On je kasnije saopštio da su stručnjaci procenili da ne postoji opasnost.
Ruske vazduhoplovne vlasti nakratko su ograničile operacije na aerodromu Hrabrovo.
Na društvenim mrežama i Telegramu pojavili su se video-snimci na kojima se, tokom noći, vide dejstva protivavionskog naoružanja i svetleći tragovi ispaljenih projektila. U trenutku objavljivanja izveštaja nije bilo nezavisne potvrde da li je došlo do pogodaka ili oštećenja pomorske baze. Utvrđeno je da su neki od ranije objavljenih snimaka zapravo stariji video-materijali.
Ukrajinski kanali, među kojima su „Eksilenova plus“ (Exilenova+) i „Vortransled“ (WarTranslated), opisali su ove događaje kao prvi prijavljeni napad na samu Kalinjingradsku oblast tokom rata. Oni su izneli pretpostavku da su dronovi mogli biti lansirani sa plovila na moru ili da su predstavljali nastavak ranijih operacija u Finskom zalivu.
Ovi događaji usledili su nakon jutarnjeg napada na ruski teretni brod „Sparta dva“ (Sparta II). Plovilo, kojim upravlja kompanija „Oboronlogistika“, povezana sa ruskim Ministarstvom odbrane i pod američkim sankcijama, pogođeno je sa dva drona u međunarodnim vodama zapadno od ostrva Gogland, dok je plovilo iz oblasti Sankt Peterburga ka Kalinjingradu.
Na brodu je izbio požar, izgubio je mogućnost upravljanja i počeo da pluta ka finskim teritorijalnim vodama.
Finske odbrambene snage ocenile su da je Ukrajina verovatno odgovorna za napad. Finski premijer Peteri Orpo izjavio je da se rat „preliva u naše susedne oblasti“ i da „Ukrajina ima pravo da se bori protiv agresora“.
Takođe se sumnja da je ruski helikopter tokom reakcije na incident nakratko povredio finski vazdušni prostor.
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