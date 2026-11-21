RUSIJA je rasporedila novu, kompaktnu raketu poznatu kao „Filin” (vrsta sove), koja je uočena u Černigovskoj oblasti.

Foto: printskrin strana.one

O ovome su izvestili ukrajinski graničari iz 105. graničnog odreda „Knez Vladimir”, navodeći da su presreli ovo oružje.

Prema njihovim rečima, cilj u vazduhu je uspešno pogođen uz pomoć automatizovanog sistema.

„Raketa ’Filin’ spada u klasu kompaktnih raketa velikog dometa tipa ’zemlja-zemlja’. Dugačka je približno 3,5 metara. Lansira se sa zemaljske platforme i sposobna je da leti na izuzetno malim visinama”, saopštila je ova jedinica.

Graničar sa pozivnim znakom „Naga” opisao je kako je uočio raketu i otvorio vatru na nju.

-Primetio sam cilj koji se kretao ka nama na maloj visini i veoma velikom brzinom.

Vizuelno sam ga uočio i ’zaključao’... Dobijeno je odobrenje za dejstvo i otvorio sam vatru. Čak i na ekranu monitora, u trenutku kada sam počeo da pucam, video sam kako iz nje počinje da kulja dim... Emocije su bile prosto neopisive, ispričao je on.

Podsećanja radi, Glavna obaveštajna uprava (GUR) ranije je navela da raketa „Filin” može dostići brzinu do 800 km/č, ima domet do 1.200 km i nosi bojevu glavu tešku do 100 kg. Sposobna je za let na izuzetno malim visinama, što otežava njeno otkrivanje i presretanje.

Ranije je, na strana.one, objavljen pregled događaja od prethodnog dana. Rusija je izvela udare na mostove, energetsku i transportnu infrastrukturu, kao i na industrijske objekte. U Kijevu su rakete pogodile tri mosta preko Dnjepra. Tri ruska objekta narušila su vazdušni prostor Poljske. Ruske snage su napredovale u pravcu Slavjanska — u blizini Raj-Aleksandrovke — a jurišne grupe su prodrle u nove delove Kupjanska.

(strana.one)

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