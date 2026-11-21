U Zaporožju odjeknule eksplozije, te je obustavljen saobraćaj preko mostova i brane Dnjeparske hidroelektrane.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

U Zaporožju se čulo nekoliko eksplozija, a saobraćaj preko svih mostova i brane Dnjeparske hidroelektrane (DnjeproGES) potpuno je obustavljen.

Ovo je preneo Ukrinform, pozivajući se na svog dopisnika i vršioca dužnosti načelnika Zaporoške oblasne vojne administracije Mihaila Semekina, koji je informaciju objavio na Telegramu.

- Saobraćaj preko mostova i brane DnjeproGES potpuno je obustavljen - napisao je Semekin.

Zaporoška oblasna vojna administracija kasnije je objavila i informacije o posledicama napada.

- Prema preliminarnim informacijama, jedna osoba – dete – povređena je u Voznesenovskom okrugu - naveo je Mihail Semekin.

Prema izveštaju dopisnika Ukrinforma, napad na Zaporožje vođenim avionskim bombama i dalje je u toku.

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