NEMA VIŠE MOSTOVA, NEMA VIŠE BRANE: Rusi nastavljaju osvetu za Krimski most - Pakao u Zaporožju
U Zaporožju odjeknule eksplozije, te je obustavljen saobraćaj preko mostova i brane Dnjeparske hidroelektrane.
U Zaporožju se čulo nekoliko eksplozija, a saobraćaj preko svih mostova i brane Dnjeparske hidroelektrane (DnjeproGES) potpuno je obustavljen.
Ovo je preneo Ukrinform, pozivajući se na svog dopisnika i vršioca dužnosti načelnika Zaporoške oblasne vojne administracije Mihaila Semekina, koji je informaciju objavio na Telegramu.
- Saobraćaj preko mostova i brane DnjeproGES potpuno je obustavljen - napisao je Semekin.
Zaporoška oblasna vojna administracija kasnije je objavila i informacije o posledicama napada.
- Prema preliminarnim informacijama, jedna osoba – dete – povređena je u Voznesenovskom okrugu - naveo je Mihail Semekin.
Prema izveštaju dopisnika Ukrinforma, napad na Zaporožje vođenim avionskim bombama i dalje je u toku.
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