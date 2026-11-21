BIVŠI predsednik Brazila Žair Bolsonaro primljen je danas na odeljenje intenzivne nege u bolnici "DF Star" u Braziliji, saopštila je ova zdravstvena ustanova.

Foto: Evaristo SA / AFP / Profimedia

Kako prenosi Rojters, njemu je u petak dijagnostikovana akutna opstrukcija (zapušenje) u abdomenu.

Započeta je terapija za održavanje hidratacije, a lekari su mu ugradili i želudačnu sondu.

On je klinički stabilan i svestan, ali za sada nema procena kada bi mogao biti otpušten sa lečenja, navodi se u saopštenju bolnice.

Bolsonaro, koji je bio na čelu države od 2019. do 2022. godine, ima dugu istoriju operacija nakon što je ranjen nožem u stomak tokom predizbornog skupa 2018.

Od prošle godine služi zatvorsku kaznu od 27 godina zbog planiranja državnog udara nakon što je 2022. godine izgubio na izborima od aktuelnog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve.

(Rojters)