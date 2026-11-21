HAPŠENJE NA VRAČARU: Policija privela dvojicu osumnjičenih, podmetnuli požar u Krunskoj ulici
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su T. J. (1989) i D. M. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.
- Osumnjičeni su, 18. novembra 2026. godine, u Krunskoj ulici na teritoriji GO Vračar, upotrebom zapaljive materije izazvali požar u objektu jedne firme nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo - navodi se u saopštenju.
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