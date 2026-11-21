AMERIČKO Ministarstvo unutrašnje bezbednosti, Uprava za bezbednost saobraćaja (TSA) i Federalni istražni biro (FBI) upozorili su u izveštaju upućenom zvaničnicima zaduženim za bezbednost u vazduhoplovstvu da su ogranci Al Kaide pohvalili pokušaj otmice aviona kompanije „Flajdubai“, koji se dogodio 30. septembra, i pozvali na izvođenje sličnih napada, prenela je televizija Si-En-En u petak.

Foto: Tanjug/AP/Jason Fochtman

Pristalice terorističke organizacije širile su poruke u kojima su „pohvalile pokušaj otmice aviona kompanije Flajdubai kao primer za zaobilaženje bezbednosnih mera i pozvale svoje istomišljenike da ponove napad i gađaju američke i jevrejske interese širom sveta“, naveo je američki vladin izveštaj objavljen u četvrtak, a prenosi Si-En-En, prenosi Tajms of Izrael.

U izveštaju se dodaje da bi pohvale napada i aktuelni sukob na Bliskom istoku „mogli da prodube već postojeće nezadovoljstvo prema Sjedinjenim Američkim Državama“ i dovedu do nasilja, prenela je televizija.

Si-En-En se pozvao na izvor iz službi za sprovođenje zakona, koji je naveo da nisu poznate nikakve konkretne pretnje i da bezbednosne službe redovno obaveštavaju privatni sektor o rizicima na koje ukazuju američke obaveštajne službe.

FBI je odbio da komentariše izveštaj, dok Uprava za bezbednost saobraćaja (TSA) nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Kopilot iz Omana, zaposlen u avio-kompaniji „Flajdubai“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pokušao je 30. septembra da ubije indijskog kapetana i sruši avion koji je leteo ka Tel Avivu. Njegov pokušaj osujetili su kapetan i izraelski putnici.

Hamam al Hamami sada se nalazi u pritvoru Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su saopštili da je bio inspirisan samoubilačkim napadima Al Kaide izvedenim 11. septembra 2001. godine i da je napad pokrenuo „sa ciljem da izazove što veći mogući broj ljudskih žrtava“.

Pre nego što se zaposlio u „Flajdubaiju“, Hamamiju je prethodni poslodavac, avio-kompanija „Oman er“, zabranio letenje. Prema navodima medija, još pre devet godina, tokom studija u Australiji, počeo je da se približava „ekstremizmu i terorizmu“.

Tokom boravka u Australiji doveden je u vezu sa radikalnim verskim propovednikom koji je u svojim govorima cioniste nazivao „lešinarima“ i „krvopijama“ koje treba poraziti. Australijske vlasti, međutim, nisu optužile ni propovednika ni islamski centar u kojem on deluje za bilo kakvo nezakonito postupanje.

Letovi kompanije „Flajdubai“ ka Izraelu obustavljeni su nakon incidenta. Izraelski zvaničnici suočili su se sa kritikama zbog toga što su dozvolili ulazak članovima posade iz zemalja sa kojima Izrael nema diplomatske odnose, poput Omana.