MALI psi koji žive u stanu često spavaju na kauču, uvlače se pod ćebe i provode mnogo vremena u blizini svojih vlasnika. Zato mnogi žele da njihovi ljubimci uvek budu čisti i mirišljavi. Ipak, tokom zime prečesto kupanje može da isuši kožu psa i izazove neprijatnu iritaciju.

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Hladno vreme, suv vazduh u zagrejanim prostorijama i često korišćenje šampona mogu doprineti isušivanju kože. Zbog toga je važno da se učestalost kupanja prilagodi potrebama konkretnog psa, umesto da se primenjuje isto pravilo za sve rase.

Koliko često je dovoljno kupati malog psa?

Za mnoge zdrave pse koji žive u stanu kupanje na četiri do šest nedelja može biti sasvim dovoljno, dok je nekima potrebno i ređe. Ipak, ne postoji univerzalan raspored koji odgovara svim ljubimcima.

Prema savetima veterinarske organizacije VCA Animal Hospitals, učestalost kupanja zavisi od vrste dlake, načina života i stanja kože. Psi koji se malo prljaju i nemaju kožne probleme često ne zahtevaju često kupanje, dok rase poput pudli i bišona traže redovno četkanje, šišanje i negu prilagođenu njihovoj dlaci.

Veterinarka Sandra Mičel, koja piše za PetMD, takođe ističe da na potrebu za kupanjem utiču rasa, aktivnost, zdravstveno stanje i godišnje doba.

Zašto tokom zime treba biti posebno pažljiv?

Jedna od čestih grešaka jeste kupanje psa veoma toplom vodom, korišćenje šampona namenjenog ljudima i nedovoljno sušenje nakon pranja.

Ljudski šamponi nisu prilagođeni potrebama pseće kože, pa mogu da naruše njenu prirodnu zaštitnu barijeru. Prečesto pranje odgovarajućim šamponom takođe može da ukloni deo prirodnih ulja koja štite kožu i dlaku.

Posle kupanja psa treba držati u toploj prostoriji dok se potpuno ne osuši. To je naročito važno za male pse i ljubimce sa kratkom ili tankom dlakom, koji mogu brže da izgube telesnu toplotu. Kupanje napolju tokom hladnih dana treba izbegavati.

Šta ako pas svakodnevno dolazi iz blatnjave šetnje?

Ako pas posle svake šetnje ima prljave šape ili stomak, nema potrebe da svaki put kupate celo telo.

U većini slučajeva dovoljno je da šape i zaprljane delove tela isperete mlakom vodom, a zatim ih pažljivo osušite peškirom. Posebnu pažnju obratite na šape ako su trotoari posuti solju ili sredstvima protiv zaleđivanja, jer ostaci ovih materija mogu da nadraže kožu i jastučiće na šapama.

Redovno četkanje takođe pomaže u uklanjanju prašine, površinske prljavštine i zapetljane dlake, bez potrebe za čestim šamponiranjem.

Kako pravilno okupati malog psa zimi?

Kada je kupanje potrebno, nekoliko jednostavnih pravila može pomoći da se izbegnu iritacija kože i nepotrebno izlaganje hladnoći.

Koristite mlaku vodu. Previše topla voda može dodatno da isuši i nadraži kožu.

Birajte šampon namenjen psima. Preparat treba da odgovara tipu dlake i stanju kože, a kod osetljivih ljubimaca najbolje je izabrati proizvod bez nepotrebnih mirisa.

Temeljno isperite šampon. Ostaci preparata mogu izazvati svrab i iritaciju.

Najpre koristite peškir. Nežno uklonite što više vode pre upotrebe fena.

Pažljivo osušite dlaku. Ako koristite fen, podesite ga na blag protok vazduha i nisku temperaturu i držite ga na bezbednoj udaljenosti od kože.

Kod pudli i drugih pasa sa gustom ili kovrdžavom dlakom važno je da se osuši i dlaka uz samu kožu, jer površinski suv sloj ne znači da je i ostatak dlake potpuno suv.

Kada je potrebno posavetovati se sa veterinarom?

Ako pas uporno češe kožu, ima crvenilo, perutanje, neprijatan miris kože ili pojačano opadanje dlake, češće kupanje nije nužno rešenje. Ovi simptomi mogu ukazivati na kožni problem koji zahteva stručnu procenu.

Psi sa alergijama ili određenim kožnim oboljenjima ponekad moraju da se kupaju češće, čak i jednom nedeljno, ali takav režim treba da odredi veterinar, uz odgovarajući šampon.

Tokom zime ne treba potpuno izbegavati kupanje, ali nema potrebe ni da se ono obavlja samo zato što je prošlo određeno vreme. Ako je pas čist, nema neprijatan miris i koža mu je zdrava, kupanje se može odložiti dok za njim zaista ne bude potrebe.

(Alo)