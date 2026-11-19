TRAMP NAJAVIO NOVI SUSRET SA KIM DŽONG UNOM: Sastaćemo se u nekom trenutku
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nije mogao da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom posete Aziji jer je imao previše sastanaka, ali je dodao da će se njih dvojica sastati "u nekom trenutku".
Odnos postoji, ali se nismo sastali”, rekao je Tramp za TV mrežu NBC njuz.
Američki predsednik je dodao da je imao previše sastanaka i da susret sa Kimom ne bi bio izvodljiv.
"Imaćemo taj sastanak u nekom trenutku", zaključio je Tramp.
On je napustio Kinu nakon samita zemalja APEK-a u Šenženu bez održanog sastanka sa severnokorejskim liderom čiju je mogućnost najavio pre odlaska.
(Tanjug)
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