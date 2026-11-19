AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nije mogao da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom posete Aziji jer je imao previše sastanaka, ali je dodao da će se njih dvojica sastati "u nekom trenutku".

Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci, File

Odnos postoji, ali se nismo sastali”, rekao je Tramp za TV mrežu NBC njuz.

Američki predsednik je dodao da je imao previše sastanaka i da susret sa Kimom ne bi bio izvodljiv.

"Imaćemo taj sastanak u nekom trenutku", zaključio je Tramp.

On je napustio Kinu nakon samita zemalja APEK-a u Šenženu bez održanog sastanka sa severnokorejskim liderom čiju je mogućnost najavio pre odlaska.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić