ŽESTOKA BORBA U „SIVOJ ZONI“: Najsloženija situacija na istočnom krilu, ukrajinske snage menjaju taktiku
SITUACIJA u dnjepropetrovskom sektoru ostaje konstantno napeta. Ukrajinske snage se utvrđuju unutar „sive zone“ koja se formirala tokom protekle godine i – kako pokazuju snimci objektivnog nadzora – pokušavaju da napreduju dalje na nekoliko pravaca.
Najsloženija situacija je na istočnom krilu ovog sektora. U blizini mesta Komar, neprijatelj napreduje u malim grupama kroz samo naselje i pokušava da pređe zapadno od reke Mokri Jali, krećući se preko Fjodorovke sa ciljem da dosegne Veselo. Upravo iz ovog područja potiču nedavni snimci na kojima se vide udari Oružanih snaga Rusije, što je zabeležila jedinica „Rubikon“.
U centralnom delu sektora, neprijatelj konsoliduje svoje položaje unutar „sive zone“ u jugoistočnom delu Dnjepropetrovske oblasti. Ranije su ukrajinske jedinice pokušavale da dosegnu granicu između Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, južno od reke Vovča; sada se utvrđuju duž tih linija, pri čemu trpe velike gubitke usled ruskih udara.
Obim ovih upada ostaje nepromenjen. Vredi napomenuti da snage grupe „Istok“ (Vostok) ne pokušavaju da umanje ozbiljnost situacije, već otvoreno priznaju da su u toku intenzivna borbena dejstva. Žestoke borbe u ovom sektoru traju već gotovo deset meseci, a ukrajinske snage ipak nisu uspele da ostvare značajniji dalji napredak.
Malo je verovatno da će neprijatelj biti potisnut pre pada prvog snega. Operacije protivnapada velikih razmera tokom zime neizbežno bi dovele do velikih gubitaka. Stoga je, u trenutnim okolnostima, celishodnije fokusirati se na iscrpljivanje i uništavanje neprijateljskih grupa koje su se infiltrirale i utvrdile, umesto pokretanja protivnapada velikih razmera.
(Ribar)
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