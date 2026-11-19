SASTANAK Koalicije voljnih održaće se danas u Berlinu, a na ovom sastanku će se za istim stolom naći ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, evropski lideri i predstavnici američke administracije - Džared Kušner, zet Donalda Trampa, i specijalni izaslanik, Stiv Vitkof. Razgovori će biti usmereni na pronalaženje zajedničkog stava o ključnim elementima mirovnog sporazuma i budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

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- Naši prioriteti za ovo putovanje su dalje jačanje naše bliske koordinacije sa Ukrajinom i Evropom, rad na jedinstvenom stavu o ključnim elementima trajnog mira i zajednička priprema dnevnog reda i predloženog formata za sledeću rundu multilateralnih pregovora - naveo je Kušner na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da će tokom razgovora biti razmotreno i kako rad Koalicije voljnih može da doprinese bezbednosnim aranžmanima nakon rata, uključujući pouzdane bezbednosne garancije za Ukrajinu i širi okvir za jačanje stabilnosti u Evropi i smanjenje rizika od budućih sukoba.

- Tramp je odlučan da okonča ovaj strašni rat i uspostavi trajni mir koji će celu Evropu učiniti bezbednijom - naveo je Kušner.

.@SEPeaceMissions and I are heading to Berlin to consult with President Zelenskyy and European leaders at the Coalition of the Willing meeting. Our priorities for this trip are to further strengthen our close coordination with Ukraine and Europe, work toward a unified position on the key elements of a lasting peace, and to jointly prepare the agenda and proposed format for the next round of multilateral negotiations. We will also explore how the important work of the Coalition of the Willing can contribute to post-war security arrangements, including credible guarantees for Ukraine and a broader framework that strengthens European stability and reduces the risk of future conflict. @realDonaldTrump is determined to end this terrible war and create a lasting peace that makes all of Europe safer. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 19, 2026

Ruski, ukrajinski i američki predstavnici razgovarali su prošle nedelje u Abu Dabiju, prvi put posle devet meseci, o mogućnostima za okončanje sukoba. Nakon toga su se Kušner i Vitkof u Moskvi sastali sa predsednikom Rusije,, Vladimirom Putinom i najavili da će Evropa učestvovati u narednoj rundi pregovora.

Iako je Kušner u ponedeljak na društvenim mrežama naveo da je ostvaren napredak, dve strane i dalje su daleko od dogovora. Rusija zahteva da joj Ukrajina prepusti Donbas u zamenu za mir, dok Kijev ne želi da se odrekne teritorije.

Američki zvaničnik rekao je da američki tim više puta dnevno razgovara sa ukrajinskim i evropskim partnerima kako bi zajednički radili na predlozima za postizanje trajnog mira.

Sastanci u Berlinu održavaju se u trenutku kada je američki predsednik, Donald Tramp u poseti Kini, gde učestvuje na trilateralnom samitu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Kine Si Đinpingom. Prena najavam, sastanak Koalicije voljnih počinju dolaskom američke delegacije, a zajednička konferencija za medije planirana je za oko 17.15 časova.

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