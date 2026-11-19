VAŠINGTON U DIPLOMATSKOJ AKCIJI: Trampovi ljudi u Berlinu, predsednik SAD u Kini
SASTANAK Koalicije voljnih održaće se danas u Berlinu, a na ovom sastanku će se za istim stolom naći ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, evropski lideri i predstavnici američke administracije - Džared Kušner, zet Donalda Trampa, i specijalni izaslanik, Stiv Vitkof. Razgovori će biti usmereni na pronalaženje zajedničkog stava o ključnim elementima mirovnog sporazuma i budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
- Naši prioriteti za ovo putovanje su dalje jačanje naše bliske koordinacije sa Ukrajinom i Evropom, rad na jedinstvenom stavu o ključnim elementima trajnog mira i zajednička priprema dnevnog reda i predloženog formata za sledeću rundu multilateralnih pregovora - naveo je Kušner na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da će tokom razgovora biti razmotreno i kako rad Koalicije voljnih može da doprinese bezbednosnim aranžmanima nakon rata, uključujući pouzdane bezbednosne garancije za Ukrajinu i širi okvir za jačanje stabilnosti u Evropi i smanjenje rizika od budućih sukoba.
- Tramp je odlučan da okonča ovaj strašni rat i uspostavi trajni mir koji će celu Evropu učiniti bezbednijom - naveo je Kušner.
Ruski, ukrajinski i američki predstavnici razgovarali su prošle nedelje u Abu Dabiju, prvi put posle devet meseci, o mogućnostima za okončanje sukoba. Nakon toga su se Kušner i Vitkof u Moskvi sastali sa predsednikom Rusije,, Vladimirom Putinom i najavili da će Evropa učestvovati u narednoj rundi pregovora.
Iako je Kušner u ponedeljak na društvenim mrežama naveo da je ostvaren napredak, dve strane i dalje su daleko od dogovora. Rusija zahteva da joj Ukrajina prepusti Donbas u zamenu za mir, dok Kijev ne želi da se odrekne teritorije.
Američki zvaničnik rekao je da američki tim više puta dnevno razgovara sa ukrajinskim i evropskim partnerima kako bi zajednički radili na predlozima za postizanje trajnog mira.
Sastanci u Berlinu održavaju se u trenutku kada je američki predsednik, Donald Tramp u poseti Kini, gde učestvuje na trilateralnom samitu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Kine Si Đinpingom. Prena najavam, sastanak Koalicije voljnih počinju dolaskom američke delegacije, a zajednička konferencija za medije planirana je za oko 17.15 časova.
BONUS VIDEO: ZELENSKI RAZGOVRAO SA HAŠKIM TUŽIOCEM: Rusi na meti tribunala
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