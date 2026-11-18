SINDIKATI TVRDE JEDNO, MUP FRANCUSKE DRUGO: Protesti digli na noge celu zemlju, spominje se brojka od čak 500.000 ljudi (VIDEO)
SINIDIKAT Opšta konfederacija rada (CGT) saopštio je sinoć da je na protestima širom Francuske, koje su organizovali sindikati uz zahtev za povećanje plata u javnom sektoru, u utorak učestvovalo više od 500.000 ljudi, od kojih 175.000 u Parizu.
Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom zemlje učestvovalo je 146.000 ljudi, od kojih 28.000 u Parizu, prenosi televizija BFM.
Ministarstvo javnih delatnosti zabeležilo je manje od tri odsto državnih službenika koji su juče bili u štrajku, posebno onih koji rade u ministarstvima, prefekturama i regionalnim obrazovnim vlastima, u odnosu na skoro deset odsto koliko ih je štrajkovalo na protestima 5. novembra.
Francuski sindikati su saopštili da traže hitno i opšte povećanje zarada, posebno u javnom sektoru, kao i usklađivanje plata sa rastom inflacije.
Među glavnim zahtevima je i povećanje vrednosti indeksnog boda, na osnovu kojeg se obračunavaju plate zaposlenih u javnim službama, koji je zamrznut četvrtu godinu zaredom.
Sindikati upozoravaju da je zbog rasta troškova života opala kupovna moć zaposlenih i da veliki broj radnika u javnom sektoru ima osnovnu platu ispod minimalne zarade. Oni smatraju da dosadašnji razgovori sa francuskom vladom nisu doneli konkretne rezultate.
Francuski premijer Sebastijen Lekorni najavio je jednomesečne razgovore o pet oblasti, uključujući hitne mere za povećanje najnižih zarada, ali sindikati insistiraju na opštem povećanju plata, a ne samo na korekcijama najnižih primanja.
(Tanjug)
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