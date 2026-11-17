NAJMANjE 46 osoba povređeno je danas u sudaru dva putnička voza u blizini glavne železničke stanice u Pragu, od kojih je četvoro hospitalizovano u teškom stanju. Kako prenosi Radio Prag, 12 osoba je teže povređeno, a njih oko 30 zadobilo je lakše povređeno.

Foto: Šimánek Vít/ČTK/Profimedia

Svi putnici iz oba voza u međuvremenu su evakuisani.

Ministar saobraćaja Češke, Ivan Bednarik, opisao je sudar kao veoma ozbiljan incident, naglasivši da je zbrinjavanje povređenih trenutni prioritet.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Železnički saobraćaj na toj pruzi je obustavljen, dok se vozovi na dugim relacijama preusmeravaju na druge železničke stanice u Pragu, saopštila je Uprava čeških železnica. Očekuje se da će prekid trajati nekoliko sati i da će uticati na desetine polazaka.

"Češke železnice" su saopštile da će putnicima iz oba voza isplatiti odštetu za telesne povrede i materijalnu štetu nastalu usled nesreće.

(Tanjug)

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